L’école secondaire McHenry accueillera une exposition sur les carrières dans la fabrication, les métiers et l’industrie – Shaw Local

L’exposition annuelle sur les carrières de la fabrication, des métiers et de l’industrie de l’école secondaire McHenry la semaine prochaine mettra en vedette des représentants de l’industrie des soins de santé pour la première fois cette année.

Northwestern Medicine, A-Tec Ambulance et la division des sciences de la santé du McHenry County College seront présents à l’événement, en plus de représentants de 30 autres entreprises et organisations présentant des opportunités de carrière dans les secteurs de la fabrication, des métiers et de l’industrie.

L’ajout aux soins de santé visait à répondre à l’intérêt des étudiants, y compris ceux du parcours biomédical de l’école secondaire McHenry, à en savoir plus sur les possibilités d’études postsecondaires dans les domaines de carrière médicale.

L’exposition se déroulera de 18 h à 20 h mercredi au Centre pour la science, la technologie et l’industrie du campus supérieur de McHenry High School, 4716 W. Crystal Lake Road. Il est gratuit et ouvert au public.

Pour information, visitez dist156.org/article/862297.