L’école secondaire La Salle-Pérou accueillera l’atelier du Père Noël le 3 décembre – Shaw Local

Le lycée La Salle-Pérou accueillera l’atelier annuel du Père Noël de 10 h à midi le samedi 3 décembre dans la salle commune des étudiants/cafétéria.

Les enfants de 10 ans et moins peuvent rencontrer le Père Noël, Mme Claus et de nombreux autres invités spéciaux pour jouer à des jeux, faire de l’artisanat et s’amuser.

Les photos avec le Père Noël et Mme Claus commencent à 10 h 15. Le groupe LPHS jouera de la musique de Noël à 11 h. À 11 h 30, toutes les activités s’arrêteront temporairement pour l’heure du conte avec Mme Claus. L’artisanat disponible comprend l’ornement, la couronne, le signet, la fabrication de marionnettes et d’autres activités. Des jeux seront également disponibles, notamment le basket-ball, épingler le cœur sur le Grinch, lancer de clochettes et autres.

L’événement est gratuit. Tous les invités doivent entrer par les portes du gymnase pour l’événement. Le lycée La Salle-Pérou est situé au 541, rue Chartres.