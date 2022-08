L’école secondaire du comté de Putnam lancera une analyse des installations à long terme – Shaw Local

Le district scolaire 535 de l’unité communautaire du comté de Putnam a lancé une analyse des installations à long terme. Grâce à l’analyse, cette évaluation visera à établir une compréhension claire de l’état actuel de toutes les installations scolaires du district et établira la base de la compréhension des efforts de planification des installations en cours.

Lors de la réunion du conseil scolaire du 21 juin, le conseil a voté à l’unanimité en faveur de la conclusion d’un contrat avec Cadence Consulting pour lancer le processus d’analyse des installations à long terme du district.

“Le PC # 535 est extrêmement fier de ses bâtiments scolaires en raison de leur histoire et des nombreux souvenirs créés dans les salles de classe et autres espaces d’apprentissage”, a déclaré Clayton Theisinger, surintendant du CUSD 535 du comté de Putnam.

À l’appui de l’administration du conseil et du district, Michael A. Hacker, directeur de Cadence Consulting, facilitera le processus d’analyse des installations à long terme.

Au cours des 12 prochains mois, cet effort comprendra la collecte de données sur les installations, l’organisation et la coordination des consultants. Il y aura également des opportunités continues pour le personnel et l’engagement communautaire afin de comprendre les besoins et les préférences en matière d’installations et d’environnements d’apprentissage.

“Ce partenariat avec Cadence Consulting et l’analyse des installations à long terme est une opportunité pour le district de mieux comprendre ce qui est nécessaire pour fournir les meilleurs environnements d’apprentissage à tous les élèves tout en assurant une fierté continue dans les écoles”, a déclaré Theisinger.

Pour plus d’informations sur la sélection de Cadence Consulting ou sur le processus d’analyse des installations à longue portée prévu, appelez Theisinger au 815-882-2800, ext. 5.