L’école secondaire du comté de Putnam célèbre le tout premier retour au pays du football avec la coopérative Hall – Shaw Local

Avant la saison de football 2022, lorsque le lycée du comté de Putnam est parvenu à un accord avec Hall pour une coopérative de football, cela a marqué le début de nombreuses nouvelles opportunités pour les étudiants du comté de Putnam.

La coopérative a donné aux athlètes une chance d’essayer un sport différent, a donné à la communauté une chance d’encourager l’équipe de leur ville natale sous les lumières du vendredi soir et, plus récemment, a donné à tous les étudiants du comté de Putnam la chance de profiter d’une fête de retour pour la première fois .

“Ils sont très heureux de faire partie du défilé des retrouvailles et du match de football de demain”, a déclaré la conseillère du conseil étudiant Bethany Newsome. “Il y a beaucoup de premières et ils sont très excités.”

Jeudi après-midi, les étudiants du PC se sont réunis dans le gymnase de l’école pour un rassemblement officiel d’encouragement avant le match Hall-Putnam County contre Sterling-Newman vendredi.

“C’était vraiment génial parce que les étudiants ont toujours demandé si nous pouvions appeler ça un retour aux sources, mais nous n’avons jamais pu parce que nous n’étions pas affiliés à l’équipe de football”, a déclaré Newsome. “Ils viennent de saisir l’occasion d’être excités.”

En dehors d’un retour aux sources officiel, l’école a déjà célébré une semaine de l’esprit scolaire pour accompagner une danse de Sadie Hawkins. Maintenant, ces plans ont été ajustés pour les célébrations des retrouvailles.

“Le groupe du conseil étudiant est celui qui a été en charge cette année”, a déclaré Newsome. « Ils ont planifié les jeux. Tout a été dirigé par les élèves avec les jeux et les décorations. Ils ont fait un travail phénoménal. »

Le rallye d’encouragement de jeudi comprenait un concours de synchronisation labiale, un concours de tir à la corde, des courses de sacs de pommes de terre, une activité de vol de chaussettes, des hippopotames affamés, un défilé de caddies et bien plus encore.

Sophia Brown, étudiante à l’école secondaire du comté de Putnam, surfe sur la table lors du rallye Pep Retrouvailles de football le jeudi 6 octobre 2022 à l’école secondaire du comté de Putnam à Granville. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)

L’événement a été animé par divers membres du conseil étudiant de PCHS et a présenté des performances de représentants de chaque classe de l’école.

Les organisateurs ont déclaré avoir constaté une augmentation du nombre de participants cette année, estimant que la coopérative de football a joué un grand rôle dans l’enthousiasme de l’école.

“Ces enfants ont dit” C’est à nous maintenant “et ils se sont appropriés cette idée que c’est maintenant le retour à la maison”, a déclaré Newsome. “Ça a été vraiment génial.”

Le directeur de première année, Dustin Schrank, a déclaré qu’il était encouragé par la façon dont les élèves ont accueilli ce nouvel événement.

“C’était génial de voir tous les enfants se déguiser et d’être excités pour leur premier retour à la maison”, a déclaré Schrank. «Il semble qu’au fil de la semaine, les chiffres sont devenus de plus en plus gros. Toute la fierté de l’école que vous voyez aujourd’hui est excitante.

Dans l’ensemble, l’école a apprécié la création de ses nouvelles festivités de retour à la maison et a hâte de développer l’événement à l’avenir.