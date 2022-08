L’école secondaire d’Ottawa navigue le premier jour avec la construction d’un pont à proximité – Shaw Local

L’école secondaire d’Ottawa travaille avec le service de police d’Ottawa depuis la fin juillet pour planifier la circulation vers et depuis l’école en ce qui concerne les travaux de construction en cours sur le pont commémoratif des anciens combattants.

Cette planification minutieuse a porté ses fruits mardi, a déclaré le surintendant Michael Cushing.

Le surintendant a déclaré que l’année avait commencé aussi bien qu’elle le pouvait, compte tenu des circonstances.

Le ramassage et le retour des élèves ne sont pas autorisés devant l’école secondaire d’Ottawa, car l’année scolaire 2022-2023 a commencé le mardi 9 août 2022. (Tom Sistak pour Shaw Media)

La police d’Ottawa a émis et continuera d’utiliser davantage de patrouilles autour de l’école secondaire d’Ottawa alors qu’elle entre dans ses premières semaines d’école.

Le chef Brent Roalson a déclaré qu’il faudrait des ressources supplémentaires pour aider à la fluidité de la circulation au milieu de la construction qui se déroule à un pâté de maisons à l’ouest de l’école sur la route 23.

“Nous prévoyons que le flux le plus important se produira après l’école, lorsque les gens essaieront de partir”, a déclaré Roalson. « C’est sporadique quand ils arrivent pour la première fois. Il y a un délai entre les différents véhicules, les enfants se font déposer ou traversent la file des étudiants pour marcher depuis les parkings. Mais à la fin de la journée, lorsque tout le monde sera libéré, c’est à ce moment-là que la circulation dense affectera à la fois le côté est et le centre-ville jusqu’à ce que nous les éliminions.

Le nouveau plan apporte des changements par rapport à l’ancien : les étudiants sont maintenant déposés dans le stationnement des étudiants pour empêcher la circulation de la rue Main et personne ne vient chercher ou déposer dans le stationnement ouest. L’école a également créé une voie de bus.

“L’autre élément important du changement est qu’il y a certaines périodes pendant l’arrivée et le départ où le trafic est interdit de se diriger vers l’ouest sur la rue Main”, a déclaré Cushing. “Cela conduit tout le monde de East Main Street à Green Street.”

De là, les conducteurs se retrouveront sur Chicago Road et éventuellement sur US 6.

Roalson a déclaré qu’il prévoyait que la police devra s’appuyer sur ce plan consistant à organiser des patrouilles le long de Chicago Road et de l’US 6 pour réduire la circulation dans le centre-ville.

“Tout va être un plan fluide et nous réévaluerons dans une semaine et travaillerons avec l’école et le ministère des Transports de l’Illinois en plus des entrepreneurs pour nous assurer que nous répondons à ce dont nous avons besoin et à nos attentes”, a déclaré Roalson. .

La construction de la route le long de la route 23 et du pont commémoratif des vétérans devrait être achevée d’ici l’automne et Roalson s’attend à ce que la police ait plus de patrouilles pour aider les conducteurs à la contourner en octobre.

“Je tiens à féliciter le grand plan qu’ils ont mis en place et pour leur aide et leur collaboration”, a déclaré Cushing. « Je ne peux pas en dire assez sur nos agents de ressources scolaires. Ils ont juste été exceptionnels pour diriger le trafic. Nous apprécions également la coopération et la patience des chauffeurs et des résidents de l’East Side.

Cushing a déclaré que le premier jour d’école, en général, avait l’impression que c’était un retour à la normale très bienvenu, même avec les complications de la circulation.