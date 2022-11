L’école secondaire d’Ottawa diminue son taux d’imposition sur sa portion du compte de taxes – Shaw Local

Pour un propriétaire d’une maison de 100 000 $ qui maintient sa valeur dans le district de l’école secondaire d’Ottawa, les impôts fonciers devraient baisser d’environ 8 $ sur la partie de la facture fiscale du district.

La part du lycée passerait d’environ 812 $ à environ 804 $, a estimé le surintendant Michael Cushing.

Alors que le taux de taxe foncière a diminué, le district demande 14 613 800 $ avec son prélèvement fiscal de 2022, contre 13 759 338 $ en 2021.

La baisse du taux est représentative des valeurs foncières plus élevées observées à Ottawa, a déclaré Cushing.

“L’EAV (valeur totale des taxes foncières) a augmenté et c’est vraiment une bonne situation pour le district et une bonne situation pour le contribuable”, a déclaré Cushing. “L’EAV continue d’augmenter et nous sommes en mesure de réduire le taux d’imposition, donc c’est gagnant-gagnant.”

Cela dit, l’école secondaire d’Ottawa aura besoin d’une audience sur la vérité en matière de fiscalité lors de sa réunion du lundi 12 décembre pour pouvoir procéder, car le district demande 6,2 % de son prélèvement fiscal, dépassant le seuil de 5 %. L’augmentation, cependant, devrait être rythmée par la croissance de l’impôt foncier, a déclaré Cushing.

“Le prélèvement fiscal est l’une de ces choses complexes que je pense que les gens ne comprennent pas parce qu’il y a toutes ces pièces mobiles”, a déclaré Cushing. “Nous contrôlons le taux d’imposition mais nous ne contrôlons pas l’augmentation de l’EAV et nous ne contrôlons pas l’évaluateur du comté.”

Cushing a déclaré que c’était plus compliqué parce que l’argent du prélèvement de 2022 n’arrivait à l’école qu’en juillet 2023, juste au moment où le district entame son exercice 2024.

L’audience sur la vérité en matière d’imposition aura lieu à 18 h le lundi 12 décembre à l’école secondaire d’Ottawa, 211 E. Main St.