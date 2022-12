L’école secondaire d’Ottawa annonce une classe du Temple de la renommée – Shaw Local

Le Temple de la renommée de l’école secondaire d’Ottawa a été créé en 2006 par la OTHS District 140 Educational Foundation, Inc.

L’objectif du temple de la renommée est de reconnaître l’excellence dans la réussite pendant qu’un étudiant du secondaire, après avoir quitté l’OHS, ou une combinaison des deux. De plus, les lauréats peuvent ou non avoir fréquenté l’école secondaire d’Ottawa, mais ont été des contributeurs importants et accomplis à la SST. Sont également considérés les équipes ou groupes de SST.

À la suite d’un processus de nomination et de sélection, trois personnes, une équipe et un département de musique champion d’État ont été sélectionnés comme intronisés 2023 au Temple de la renommée de l’école secondaire d’Ottawa. Un banquet aura lieu pour présenter et honorer les intronisés le samedi 28 janvier. Les billets coûtent 35 $ et ne sont pas disponibles à la porte. Ils peuvent être achetés par e-mail et contacts en ligne smacdonald@ottawahigh.com, kschmitt@ottawahigh.com ou à othseducationalfoundation.orgainsi que les matchs de basketball à domicile de l’OHS les 3 janvier, 10 janvier, 14 janvier et 20 janvier. Les intronisés pour 2023 sont les suivants.

Dr David Manigold

David Manigold, MD (promotion 1969) – Après avoir obtenu son diplôme de l’école secondaire d’Ottawa en 1969, Manigold a fréquenté la Northern Illinois University, où il a obtenu en 1973 un diplôme en biologie. Il a ensuite fréquenté l’école doctorale puis la faculté de médecine de l’Université de l’Illinois. Après avoir terminé sa résidence en médecine interne aux hôpitaux Blodgett et St. Mary’s à Grand Rapids, au Michigan, Manigold est retourné à Ottawa en 1981 et s’est joint au Centre médical d’Ottawa. Il a rempli plusieurs mandats en tant que président du centre médical et du personnel médical de l’Hôpital d’Ottawa. Il a également fait du bénévolat à la clinique gratuite du centre de santé de l’est du comté de La Salle et a été médecin bénévole lors des matchs de football de l’OHS pendant 20 ans. Manigold a été président de l’Association des anciens de l’Université de l’Illinois et a en outre fait du bénévolat pendant plus de deux décennies en tant que président de la Commission de la police et des incendies d’Ottawa. Il est président de l’Ottawa Concert Association depuis 1989. Il a été une force motrice et intégrale en tant que coordonnateur bénévole du développement de la réserve de Dayton Bluffs, de la restauration d’un cimetière de pionniers, du développement des sentiers de randonnée de Dayton Bluff et, ce faisant, de l’obtention de la certification en tant que Maître naturaliste de l’Université de l’Illinois.

William (Bill) Nevin (promotion 1982) – Nevin, était un diplômé de 1982 de l’école secondaire d’Ottawa. Au cours de sa dernière année à l’OHS, il a été président de la classe, du conseil étudiant et de la National Honor Society. Il a été le premier récipiendaire de la bourse Alex et Virginia Scherer, s’est classé huitième dans l’État pour les événements individuels de discours de l’IHSA / la prise de parole à la radio, et a été l’un des cinq étudiants de tout l’État honorés d’une plaque par le Conseil de l’éducation de l’État de l’Illinois dans Ceux qui excellent. concours de prix, parmi de nombreuses autres réalisations et récompenses. Après avoir obtenu son diplôme de l’IVCC Cum Laude en 1984, il est allé à l’Université Southern Illinois à Carbondale où il a obtenu un baccalauréat ès sciences en 1986 en radio-télévision. Il a ensuite entamé une carrière très réussie dans le domaine de la radiodiffusion et des communications. Il est vice-président associé des communications pour la West Virginia University Foundation. De plus, il enseigne à l’Université de Virginie-Occidentale en tant qu’instructeur auxiliaire dans son programme d’études supérieures, un cours qu’il a développé en performance vocale pour l’annonce. En 2019, il a été nommé l’un des plus influents de l’Université de Virginie-Occidentale par le journal Daily Athenaeum. Toujours en 2019, il a été honoré pendant 15 ans d’annonce pour la fanfare de la WVU, a été l’annonceur de discours public pour un tournoi régional de baseball de la division I de la NCAA, l’annonceur de discours public pour les championnats nationaux de fusil de la NCAA et l’annonceur de discours public du National College Sports de l’année par la NASPAA. En 2022, il a célébré sa septième saison en tant qu’annonceur de discours public pour la Ligue de repêchage des Black Bears de Virginie-Occidentale de la Ligue majeure de baseball , a reçu le prix de l’engagement au service des anciens du WVU Reed College of Media et est devenu intronisé au WVU Greek Alumni Hall of Fame.

Coree Woltering après avoir remporté le semi-marathon Starved Rock Country.

Coree Woltering (promotion 2008) – Woltering a été impliqué et accompli dans des activités parascolaires à OHS. Il a participé pendant quatre ans à des équipes universitaires en tant que joueur de soccer, athlète d’athlétisme et coureur de fond. Il a également été pom-pom girl universitaire, nageur universitaire junior, membre pendant quatre ans du département de musique du championnat d’État de l’OHS et a également passé deux ans dans l’équipe de discours universitaire, notamment en remportant un championnat de conférence. Woltering a également passé trois ans au Fine Arts Club et deux ans au sein du conseil étudiant. Il a réalisé certaines de ses plus grandes réalisations à l’OHS en tant que coureur, se classant 23e dans le AA IHSA Cross Country Regional, terminant troisième qualificatif individuel de section en 2004. Il s’est classé 17e et a été le premier qualificatif individuel de section en 2005, et s’est classé 10e et a de nouveau été le premier qualificatif de section individuel en 2006. En piste en 2008, il a été le champion de section AA et le qualificatif d’État dans l’épreuve du 800 mètres. Il est un coureur de trail accompli et un ultra coureur professionnel. Il est le détenteur du record du temps le plus rapide à parcourir le Ice Age Trail, un sentier historique de 1 147 milles traversant l’État du Wisconsin. Alors qu’il concourait en tant qu’athlète sur piste pour le Greenville College, il a également participé à des triathlons. Il s’est qualifié deux fois pour les championnats du monde Ironman, en 2012 et 2013. Après avoir obtenu son diplôme, il a déménagé à Boulder, au Colorado, et s’est impliqué dans l’ultra trail. Il a remporté tous les ultras de trail auxquels il a participé en 2015, y compris le Malibu Canyon 50K et le Tunnel Hill 50 Mile. En 2016, il a réduit son record personnel au marathon de 9 minutes au marathon Mercedes de Birmingham, en Alabama, terminant à la deuxième place, puis plus tard de 2 minutes de plus, terminant en 2 heures et 26 minutes au marathon de Chicago, terminant 44e sur 40 608 coureurs. Plus tard cette année-là, il a couru le troisième trail le plus rapide de 50 milles en Amérique du Nord à Tunnel Hill. En 2020, il a terminé la course en 21 jours, 13 heures et 35 minutes, battant le record précédent de cinq heures et, ce faisant, a levé 35 000 $ pour Feeding America. Parmi ses réalisations extraordinaires en course figurent deux championnats du monde Ironman 70.3, deux championnats Land Between the Lakes Marathon et record de parcours, deux championnats Starved Rock Country Marathon et record de parcours, deux championnats Tunnel Hill 50 Mile et 15 autres records de parcours différents et 22 des podiums d’ultra marathon.

1983 Département de musique de l’école secondaire d’Ottawa – L’école secondaire d’Ottawa jouit depuis longtemps d’un programme de musique distingué et accompli. Chaque année, l’IHSA organise des championnats d’État de concours de musique dans cinq classes distinctes en fonction de l’inscription. OHS a toujours concouru dans l’une des deux plus grandes classes. Le premier championnat d’État pour toute équipe ou organisation à l’OHS a été accompli par le département de musique de 1983 avec la collaboration et la participation du groupe, de la chorale et de l’orchestre. Le groupe de 1983 a remporté la deuxième plus grande série de classes et, ce faisant, a vaincu Macomb, à l’époque l’école avec le plus de championnats de musique de l’histoire des concours de musique IHSA. Le département de musique de 1983 a été le premier à atteindre le sommet du championnat et à entamer une série de réalisations futures. Y compris ce championnat d’État d’origine, OHS a remporté 22 titres d’État au total et 20 de suite. Les équipes accumulent un score total, basé sur un certain nombre d’entrées individuelles et de groupe. À ce jour, dans l’histoire du concours musical, cinq écoles ont dépassé la barre des 1 000 points. Deux écoles l’ont atteint deux fois, deux l’ont atteint une fois et OHS l’a atteint 19 fois. Le département de musique de l’OHS a enregistré les 5 meilleurs scores de l’événement au fil des ans, et 12 des 13 meilleurs scores, dans n’importe quelle classe, au cours de l’histoire de l’événement. Le département de musique de 1983, avec 178 étudiants impliqués, a commencé cette tradition accomplie avec son premier championnat d’État. Les directeurs du groupe de 1983 étaient : Ray Makeever, directeur du groupe ; Roger Amm, chef de chœur ; et Roger Rinaldi, chef d’orchestre.

Équipe de basket-ball universitaire de 1984 à 1985 – L’équipe masculine de basket-ball de 1984-85 a terminé à 23-6 et est la plus récente équipe à se qualifier pour l’Elite Eight du tournoi d’État IHSA. À l’époque, l’Illinois organisait ses championnats en deux classes en fonction des inscriptions, l’OHS concourant dans la plus grande classe AA. L’Illinois est passé au système à deux classes lors de la saison 1971-72, puis à son système à quatre classes en 2007-08. L’équipe a été couronnée championne du tournoi de l’Action de grâce d’Ottawa, ainsi que co-championne de la North Central Illinois Conference avec une fiche de 11-1. Au cours du tournoi d’État IHSA, ils ont remporté le titre régional avec une victoire de 76-60 sur La Salle-Pérou, le titre de section avec une victoire de 60-58 sur Rock Falls, le Supersectional Sweet 16 avec une victoire de 67-65 sur Peoria Richwoods, qui a été classé sixième dans l’état, avant d’être éliminé dans l’Elite Eight 81-66 par Cahokia. Les Pirates avaient une fiche de 12-0 dans l’emblématique Kingman Gym d’OHS, prolongeant la séquence de victoires consécutives à domicile des Pirates à 44. Le capitaine Scott Miller était une sélection unanime de la première équipe du NCIC, la troisième équipe sélectionnée All-State par l’Illinois Basketball Coaches Association, était le meilleur buteur et rebondeur et nommé MVP par ses coéquipiers. Mark Setchell et Rick Hayne étaient des sélections de la deuxième équipe de l’INCC. L’équipe est composée de Matt Winchester, Dave Yell, Brent Sonday, Dewey Gould, Rick Hayne, Mike Sipula, Brad Hartshorn, Ted Trager, l’entraîneur-chef Gary Vancil, George Johnson, Mark Setchell, Tony Sinning, Scott Miller, Greg Streul, Jay Stortz. , le gérant Neal Wallace et l’entraîneur adjoint Tom Henderson.