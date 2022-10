L’école secondaire communautaire d’Antioche fermée après une menace vendredi – Shaw Local

La police enquête sur la source d’une «menace active» qui a conduit à un verrouillage du lycée communautaire d’Antioche vendredi après-midi et a provoqué une importante intervention policière dans tout le village.

Les responsables du lycée ont déclaré vendredi qu’un appel téléphonique “avec un message inquiétant” avait provoqué le verrouillage de sécurité vers 13h30.

Le spécialiste des communications d’Antioche, Jim Moran, a déclaré que la police avait été rapidement envoyée au lycée. Moran a déclaré que les enquêteurs ont pu identifier rapidement l’appel provenant d’un téléphone portable à l’intérieur de l’école.

Moran a déclaré qu’après un balayage complet de l’école, les enquêteurs ont déterminé qu’il n’y avait aucune menace pour l’école ou la communauté et qu’aucun élève n’a été arrêté.

Les élèves ont été libérés vers 15h55, selon un message de l’administration scolaire aux parents.

“Aucune menace viable n’a été identifiée, mais ACHS continuera de s’associer aux forces de l’ordre pour assurer la sécurité de tous”, indique le message.

En plus d’intervenir au lycée, la police a été envoyée dans toutes les autres écoles d’Antioche par prudence, a déclaré Moran.

Le chef de la police d’Antioche, Geoffrey Guttschow, a déclaré que la réponse rapide témoignait de la formation continue et de la solide communication entre la police d’Antioche et les responsables du district scolaire.

“Nous tenons à remercier les parents et les élèves pour leur patience et leur coopération pendant cette situation stressante”, a déclaré Guttschow. “C’est la société par tout le monde qui a aidé la situation à se terminer rapidement et en toute sécurité.”

https://www.dailyherald.com/news/20221021/antioch-community-high-school-locked-down-after-threat-friday