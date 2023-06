L’école réveillée après le formulaire d’admission demande aux enfants de choisir parmi 42 pronoms de genre différents

Une école WOKE demande aux nouveaux élèves de choisir parmi une liste de 42 pronoms de genre différents.

Les parents ont reçu un formulaire d’admission pour leurs enfants de 11 ans, leur permettant de sélectionner les termes zie, zim, zir, zis, zieself ainsi que ve, ver, vis, vers et versself, entre autres.

New Mills School à High Peak, Derbys a envoyé aux élèves un formulaire d’admission leur permettant de choisir parmi une liste de 42 pronoms de genre différents Crédit : Alamy

Un père de 52 ans, dont le fils veut aller à la New Mills School, High Peak, Derbys, a déclaré: «C’est tellement bizarre.

« Je ne sais même pas ce que cela signifie – je ne suis pas convaincu que quiconque le sache !

« Les enfants n’ont pas seulement besoin de ce genre de choses.

«Ils sont à un âge si tendre et vous voulez qu’ils restent des enfants le plus longtemps possible.

«Quand vous voyez quelque chose comme ça, cela vous donne juste envie de ne pas les prendre au sérieux en tant qu’établissement d’enseignement.

«J’ai parlé à d’autres parents dont les enfants sont censés commencer à New Mills plus tard cette année, et ils en ont été tout aussi déconcertés.

«Cela a laissé mon fils très confus et bouleversé.

«Ils confondent tellement les lignes entre hommes et femmes.

« Ce genre de chose affecte vraiment les enfants.

« Leurs politiques doivent être clarifiées. »

L’école a fait la une des journaux lors de sa journée sans uniforme « Drag ‘n’ Rainbows », qui a ensuite été annulée.

Les patrons ont déclaré que le formulaire est standard et utilisé par « des milliers d’écoles ».