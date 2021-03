Pendant longtemps, les vêtements des femmes ont été utilisés comme excuse pour justifier une agression sexuelle à leur encontre. Les tenues des filles ont été surveillées et contrôlées dans les écoles au lieu de surveiller les garçons pour leur comportement. Quelque chose de similaire est arrivé à Karis Wilson, 17 ans, une élève du secondaire de la ville canadienne de Kamloops, en Colombie-Britannique, la semaine dernière, quand on lui a demandé de rentrer chez elle pour avoir porté une tenue « inappropriée » à l’école.

Karis avait porté une robe noire aux genoux avec une bordure en dentelle sur un col roulé blanc à manches longues à son école. Mais d’une manière ou d’une autre, son professeur a découvert que la tenue n’était pas conforme à la tenue de l’école et l’a tirée hors de la classe et l’a escortée jusqu’au bureau du directeur.

S’adressant à Radio West de CBC, le père de Karis, Christopher Walis a déclaré que sa fille avait été informée que sa tenue pouvait éventuellement rendre l’élève professeur de sexe masculin mal à l’aise et que sa professeur de classe se sentirait mal à l’aise car cela pourrait lui rappeler une tenue de lingerie. Cependant, selon Christopher, la tenue de sa fille était en fait très modeste, quand on la regarde. Christopher a deviné que les premiers commentaires étaient basés sur le fait qu’il avait de la dentelle.

Christopher s’est également rendu sur les réseaux sociaux pour partager l’incident et la photo de la tenue que Karis portait. Il a sous-titré l’image et a écrit que sa fille était centrée devant sa classe et a dit qu’elle devait partir et l’a emmenée au VP avant de rentrer chez elle en larmes. Le message de Christopher a mentionné qu’après lui avoir demandé comment elle aimerait qu’il gère cela, elle a dit qu’elle voulait s’assurer que ce genre de chose n’arrive pas aux étudiants qui la suivent.

Selon CBC, Christopher a également déclaré que lui et sa famille avaient vu les conséquences de son retour à la maison en larmes et qu’ils étaient vraiment brisés et confus. Il a dit que plus il pensait à l’incident où une étudiante avait été choisie parce que ce qu’elle portait avait la probabilité de mettre une personne en position de pouvoir sur elle mal à l’aise, plus il en ressentait l’absurdité.

Un élève du secondaire de Kamloops a été renvoyé chez lui pour infraction au code vestimentaire. Sa robe noire sur un col roulé blanc a apparemment mis mal à l’aise un enseignant et un élève enseignant. Nous entendons Karis Wilson et son père dire que cette décision les a laissés blessés et confus. pic.twitter.com/MwyO3DM51d– Amanda Wawryk (@AmandaWawryk) 24 février 2021

L’incident de Karis a suscité de sévères critiques contre le personnel de l’école. Le 24 février 2021, les camarades de classe de Karis sont sortis de leur classe en son soutien.