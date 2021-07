L’école remporte une bataille judiciaire pour utiliser la thérapie par électrochocs sur les élèves qui s’automutilent alors que les parents disent que le traitement «sauve des vies»

UNE ÉCOLE a remporté une bataille judiciaire controversée pour utiliser la thérapie par électrochocs sur des élèves agressifs ou autodestructeurs, après que les parents l’aient saluée comme un « traitement salvateur » dans le Massachusetts.

Mais la décision a été largement condamnée, car les dispositifs de choc cruels laissent les enfants handicapés et ayant des besoins spéciaux souffrant de « brûlures au troisième degré », déclarent les militants.

Une cour d’appel fédérale a annulé l’interdiction de la FDA d’utiliser des appareils à décharge électrique Crédit : AP

L’école a décrit les chocs comme un « traitement » Crédit : AP

Le demi-tour ignore un rapport des Nations Unies selon lequel les chocs équivalent à de la torture.

La décision a également indigné les groupes de défense des droits des personnes handicapées qui ont déclaré que « les appareils de choc cutané sont destinés à causer de la douleur ».

Une cour d’appel fédérale a annulé jeudi l’interdiction de la Food and Drug Administration (FDA) d’utiliser des appareils à décharge électrique pour des raisons techniques.

Il a déclaré que la FDA n’avait aucune autorité pour statuer sur la pratique utilisée pour contrôler et punir les enfants et les adultes dans une école du Massachusetts pour les personnes ayant une déficience intellectuelle.

La décision était une victoire pour le Judge Rotenberg Educational Center et un groupe de parents et tuteurs de ses élèves, qui avaient contesté l’interdiction.

Le site Web du centre indique qu’il s’adresse aux « étudiants émotionnellement perturbés ayant des problèmes de conduite, de comportement, émotionnels et/ou psychiatriques, ainsi que ceux ayant une déficience intellectuelle ou sur le spectre de l’autisme ».

L’école a déclaré qu’elle était satisfaite de la décision.

Décrivant l’utilisation des appareils comme un « traitement », Rotenberg a ajouté: « Ces résidents peuvent continuer à participer à des expériences enrichissantes, profiter de visites avec leurs familles et, surtout, vivre en sécurité et à l’abri des comportements d’automutilation et d’agressivité. »

Des parents ravis ont déclaré dans un communiqué: « Nous avons et continuerons de nous battre pour garder nos proches en sécurité et en vie et pour conserver l’accès à ce traitement de dernier recours qui sauve des vies. »

La décision a été une victoire pour le Judge Rotenberg Educational Center dans le Massachusetts Crédit : AP

L’approbation des gadgets de choc intervient après des décennies de controverse sur l’utilisation d’appareils de stimulation électrique (ESD) au centre – y compris sur des étudiants aussi jeunes que neuf ans pour « mauvais comportement ».

Rotenberg est la seule installation en Amérique qui fabrique et utilise de tels appareils à cette fin.

En 2020, la FDA a interdit l’utilisation d’appareils de stimulation électrique (ESD) pour arrêter les comportements agressifs et autodestructeurs à l’école.

Il a ensuite déclaré que les décharges électrostatiques émettaient des décharges électriques à travers des électrodes fixées sur la peau des élèves.

L’objectif de l’école est « d’interrompre immédiatement les comportements d’automutilation ou d’agressivité ou de tenter de conditionner les individus à cesser de s’engager dans un tel comportement ».

Mais, « les preuves indiquent qu’un certain nombre de risques psychologiques et physiques importants sont associés à l’utilisation de ces appareils.

« [These] comprennent l’aggravation des symptômes sous-jacents, la dépression, l’anxiété, le trouble de stress post-traumatique, la douleur, les brûlures et les lésions tissulaires.

« De plus, de nombreuses personnes qui sont exposées à ces appareils ont des déficiences intellectuelles ou développementales qui rendent difficile la communication de leur douleur », a ajouté la FDA.

Les décharges électrostatiques administrent des décharges électriques à l’aide d’électrodes fixées sur la peau Crédit : AP

L’école a déclaré que l’utilisation des appareils à chocs était un « dernier recours » Crédit : Google Maps

Sa décision d’interdire l’utilisation des appareils à Rotenberg avait été saluée par les opposants, car des décharges électriques sont administrées même pour le moindre délit.

Le personnel met des étuis en plastique à la ceinture avec des photos de chaque élève – afin de ne pas choquer les bras ou les jambes du mauvais.

Ceux qui fréquentent l’école doivent porter des sacs à dos de 10 lb avec des électrodes attachées à leur peau.

Mais ils ne savent pas quand les enseignants dispenseront leur douloureuse thérapie dite de « modification du comportement ».

Un parent perturbé, Cheryl McCollins, a déclaré à ABC News en 2012 qu’elle était mortifiée d’apprendre que son fils avait été choqué 31 fois au cours d’une seule rencontre.

Ceci malgré son accord initial « en théorie à l’utilisation d’une thérapie par aversion aux chocs cutanés », a ajouté le diffuseur.

Rotenberg a été surnommé l’institution de « modification du comportement » la plus controversée des États-Unis, a rapporté le Sunday Times en 2007.

C’est la seule institution aux États-Unis qui discipline les étudiants en leur donnant des décharges électriques – une forme de punition qui n’est pas infligée aux tueurs en série ou aux agresseurs d’enfants.

Le Times s’est entretenu avec un ancien participant, Rob Santana, qui a déclaré qu’il avait été placé là en tant qu’enfant incontrôlable avec de « graves problèmes de comportement ».

La FDA avait interdit les appareils de stimulation électrique (ESD) Crédit : EPA

Il avait été abandonné à la naissance à l’hôpital, avec des traces de cocaïne, d’héroïne et d’alcool dans son corps.

À l’école, Rob a été connecté à un appareil de choc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et s’est rappelé s’être senti « humilié – vous avez un tas de fils qui sortent de votre chemise et de votre pantalon ».

Les chocs de deux secondes « font très mal », a-t-il déclaré.

Rob a été choqué pour son comportement agressif et pour des méfaits mineurs, comme crier ou jurer.

La journaliste du Times a elle-même essayé le » traitement « en déclarant: « Le personnel de l’école prétend que ce n’est pas plus douloureux qu’une piqûre d’abeille; quand j’ai essayé le choc, j’ai eu l’impression qu’une horde de guêpes m’attaquait en même temps.

« Deux secondes n’ont jamais été aussi longues. »

Sur Twitter, en utilisant le hashtag #StopTheShock, The Autisticats a déclaré à propos du DC Circuit annulant l’interdiction de la FDA : « Qu’est-ce que le JRC [Rotenberg] fait n’est pas une « thérapie par électrochocs » ou ECT.

« L’ECT moderne n’est pas du tout douloureux et existe dans un but complètement différent.

« Le JRC a inventé des appareils de choc cutané destinés à causer de la douleur.

« Le JRC a été condamné par les Nations Unies… les appareils ont causé des brûlures au 3e degré à des étudiants.

« Ce n’était pas assez bon pour le tribunal. Alors maintenant, nous sommes de retour à la case départ.

« Les personnes handicapées mentales en ont tellement marre de ça. »