L’école privée de Summerland proposera des camps d’été

Une école privée de Summerland propose des camps d’été de deux semaines alliant technologie et aventure en plein air.

Les camps seront offerts à l’école Unisus avec des dates du 9 au 23 juillet et du 27 juillet au 10 août.

Les camps de jour et les internats sont destinés aux enfants et aux adolescents de neuf à 18 ans et sont conçus pour encourager les jeunes confiants, créatifs et entreprenants dans un environnement de collaboration et de plaisir, explique l’école.

Les camps incluent les filières STEM (choix de conception de jeux ou de fabrication numérique) et entrepreneuriales.

La première semaine comprend des sessions STEM / Entrepreneuriat par des instructeurs certifiés, où les étudiants démarrent une entreprise et créent un produit. La deuxième semaine est remplie d’excursions d’une journée dans l’Okanagan et d’expéditions en plein air, notamment le kayak, la géocachette, l’escalade et la natation.

Les camps de jour se déroulent de 9 h à 16 h pendant 14 jours, y compris les fins de semaine. Le déjeuner est inclus pour les camps de jour et le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner sont inclus pour les camps de nuit.

Le prix de l’internat comprend l’encadrement, l’instruction pédagogique par des instructeurs certifiés, les repas, les collations, les entrées, l’hébergement, la certification de fin de formation, les activités récréatives et un portfolio numérique.

La disponibilité est limitée et les inscriptions seront fermées une fois les places remplies. Pour vous inscrire, visitez unisus.ca/summer-camp-2023. Pour toute question, envoyez un courriel à [email protected].

