Une école PRIMAIRE a interdit diverses expressions «sexistes» telles que «l’homme debout», car le directeur prétend qu’elles sont «dommageables».

Sarah Hewitt Clarkson, d’Anderton Park Primary, à Sparkhill, Birmingham, a déclaré que l’expression «bonjour à tous» devrait être utilisée à la place de «garçons et filles» car elle ne crée pas de fracture entre les sexes et inclut les personnes qui pourraient ne pas s’identifier comme l’un ou l’autre sexe.

Sarah Hewitt Clarkson a critiqué les termes « sexistes » utilisés en classe Crédit: BPM

Les élèves ont appris à brandir des affiches mettant en évidence les termes «sexistes» et les deux élèves qui trouvent les meilleurs exemples reçoivent des certificats à la fin de la semaine.

Apparaissant sur Good Morning Britain d’ITV, elle a déclaré: « Nous avons vu l’année dernière la plus forte augmentation de la maltraitance des enfants, du toilettage, et si nos garçons et filles grandissent et à l’école, nous ne remettons pas en question ce langage sexiste et on dit aux garçons: « homme debout », « grandit une paire », « ne pleure pas », « les garçons ne pleurent pas » – c’est très dommageable pour eux et les agresseurs plus tard potentiellement, ou les intimidateurs, les gens qu’ils croient chemin du retour de l’école – utilisera également cette peur.

«La peur est la plus grande arme dont disposent les agresseurs et si l’on dit aux garçons ‘les garçons n’ont pas peur, les garçons n’ont pas peur, les garçons ne parlent pas de leurs sentiments’, alors où allons-nous aller quand ils ont peur et ils ont peur? «

Elle a affirmé que le fait de s’adresser aux garçons et aux filles dans une salle de classe était source de division pour les jeunes.

Elle a déclaré: « Bien sûr, nous utilisons les mots garçons et filles si vous y réfléchissez une minute, c’est une façon un peu étrange de diviser une pièce de personnes et simplement » bonjour à tous « est plus inclusif.

« Il peut y avoir quelques enfants dans les écoles qui ne s’identifient pas vraiment comme un garçon ou une fille, alors ‘bonjour à tous’ est une façon beaucoup plus inclusive de dire à tout le monde au lieu de choisir une division qui est une caractéristique particulière de votre personne . «

La présentatrice Susanna Reid a demandé ce qui se passerait si un enseignant utilisait l’expression «bonjour les gars».

Hewitt Clarkson a répondu en disant qu’elle et Reid n’étaient pas des «gars» et que c’était un mot masculin qui était utilisé comme un sens pour tout le monde.

La journaliste Nana Akua, qui participait également au débat, a déclaré que le chef d’établissement mélangeait deux idées différentes – l’une utilisant des phrases préjudiciables telles que «man up» et l’autre utilisant un langage inclusif en disant «bonjour les gars».

Akua a déclaré: «Pour être honnête, je serais inquiet si cette femme enseignait à mes enfants – c’est absolument ridicule.

«Ce que je pense que nous faisons ici maintenant, c’est disséquer le langage sous la forme la plus clinique et créer une génération d’enfants girofliers qui écoutent une infraction.

« Nous arrivons à un point où nous perdons une emprise ici, nous devons nous pencher sur le contexte de la langue. »

La discussion a également déclenché un débat féroce en ligne.

Un enseignant n’était pas d’accord avec le chef, écrivant sur Twitter: « Ce directeur. Vraiment ?? Je suis un enseignant et je pense que c’est ridicule. Concentrez-vous sur la lecture, l’écriture et les mathématiques avec les garçons et les filles. »

Une autre personne a déclaré: « Enseigner aux tout-petits le sexisme quoi que ce soit après! Absolument ridicule! À cet âge, ils devraient s’inquiéter de la peinture au doigt et Peppa pig et non du fait que les femmes pourraient être offensées par l’expression » hé les gars « . »

Une troisième personne a ajouté: « Je dis les gars dans ma classe car je pense que c’est neutre. Je suis d’accord avec Ben. Je rejette les lignes ou je dis que vous allez les garçons ou les filles? Je ne peux plus dire ça … ridicule. »

D’autres sont cependant venus à la défense du chef d’établissement.

L’un d’eux a écrit: «En fait, elle a raison. Je suis un universitaire, j’ai utilisé «salut les gars», «salut les gens» et je n’ai honnêtement jamais envisagé cela auparavant.

«Donc en fait, je vais maintenant faire beaucoup plus d’efforts pour utiliser les gens à partir de maintenant. Je n’avais même pas envisagé cela. Parce qu’en vieillissant, nous segmentons en fonction de cela. «

Une deuxième personne a commenté: «Je suis tellement contente qu’elle se soit opposée aux« gars ». C’est à la fois sexiste et condescendant.

Un troisième a ajouté: «Je suis d’accord avec l’enseignant sur celui-ci. Changer la façon dont les enfants parlent pendant leurs années de formation peut ouvrir des conversations tôt et changer leur façon de penser à mesure qu’ils grandissent.

La Primaire d’Anderton, où plus de 80% des élèves sont musulmans, était au centre d’une violente dispute il y a deux ans à propos de l’enseignement des relations homosexuelles.

Les parents ont organisé un certain nombre de manifestations contre la politique «No Outsiders» de l’école qui était conçue pour enseigner aux élèves la diversité, la tolérance et l’acceptation, ainsi que les droits LGBT, les relations homosexuelles, l’identité de genre, la race, la religion et la couleur.