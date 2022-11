L’école primaire de West Kelowna évacuée en raison d’une odeur persistante

Le personnel et les élèves de l’école élémentaire Helen Gorman ont vu leur journée perturbée après qu’une odeur persistante a forcé l’évacuation.

L’école Central Okanagan a transféré les élèves à l’école intermédiaire voisine tandis que le personnel a confirmé que la qualité de l’air était sûre.

Il a été déterminé que l’odeur provenait d’un scellant utilisé pour l’entretien des fondations de l’école.

Au cours des derniers mois, un dépistage proactif du radon dans les écoles du centre de l’Okanagan a révélé que deux zones d’Helen Gorman étaient proches du seuil recommandé par Santé Canada.

Le district scolaire indique que des mesures immédiates sont prises lorsque les niveaux sont proches du seuil, et dans certaines parties de toute école jugée proche du seuil, l’atténuation est déjà terminée ou en cours.

Les élèves sont restés dans le gymnase de Glenrosa Middle School pour la journée.

