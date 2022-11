L’école primaire de New Kelowna fait sentir sa présence

L’École Bellevue Creek Elementary a non seulement refait surface en tant qu’école primaire, mais elle a également rapidement développé sa propre identité de quartier en adoptant sa culture communautaire bienveillante.

Construite à l’origine en 1976 et fermée en 2002, l’école avait été louée à des opérateurs privés de garde d’enfants avant que le Central Okanagan Board of Education ne décide au printemps dernier de la transformer en école primaire pour répondre aux demandes croissantes d’inscription dans la zone de recrutement.

En septembre, les élèves de la maternelle et de la 1re année sont retournés à l’école, qui s’agrandit pour accueillir la 2e année en septembre prochain.

Raelyn Larmet, directrice de l’école Bellevue Creek Elementary, a partagé avec les administrateurs de l’école lors de la réunion du conseil d’administration mercredi dernier (23 novembre) les défis liés à l’ouverture d’une nouvelle école, le plan de rénovation agressif dans un délai serré pour être prêt pour les élèves en septembre, et créer une culture scolaire pour les élèves et le personnel.

Elle se souvient qu’après avoir été nommée directrice, l’énormité de la tâche associée à l’ouverture d’une nouvelle école semblait un peu intimidante au cours de ses premiers jours officiellement au travail.

«Nous étions en train de construire une nouvelle culture à partir de zéro dans essentiellement un nouveau bâtiment avec toutes les rénovations», a déclaré Lamet, une initiative qui a accueilli les commentaires du personnel et des parents.

Les élèves ont également pu jeter un coup d’œil à la nouvelle école lors des étapes préliminaires de rénovation, notant que la bibliothèque n’avait pas de livres ou que les salles de classe n’avaient pas de bureaux à ce moment-là.

“Je leur ai dit de ne pas s’inquiéter, lorsque vous viendrez en septembre, ces choses seront en place”, a déclaré Larmet, notant que l’aperçu a attiré quelque 150 personnes.

Les rénovations ont fait appel au personnel compétent des opérations du district scolaire et à des entrepreneurs de métiers externes pour effectuer diverses tâches allant de la mise à jour des systèmes de sécurité et des toilettes à l’installation de la technologie d’enseignement, de l’infrastructure scolaire et du nouvel équipement de terrain de jeu.

Bien qu’il y ait eu quelques réserves initiales au printemps dernier concernant la répartition des élèves entre l’école Bellevue Creek et l’école primaire Dorothea Walker à proximité, comme le fait que les parents doivent déposer et récupérer les enfants dans les deux écoles en même temps, Larmet a déclaré que la rencontre avec les parents avait aidé à lisser ces ratés de transition.

«Je suis là-bas à 7h55 chaque matin pour accueillir nos élèves à l’école un peu plus tôt que la normale pour accueillir le dépôt à Dorothea Walker. Nous avons été flexibles et avons mis au point un système pour nous assurer que tout se passe bien », a déclaré Larmet.

“Nous l’avons compris et les parents ont été très heureux.”

Jamie Robinson, surintendant adjoint de l’école publique Central Okanagan, a attribué l’enthousiasme de Larmet, en particulier pour avoir ouvert des liens de communication avec les parents dès le départ, car l’école a été adoptée par la communauté qu’elle dessert maintenant.

“C’est incroyable de voir ce qui est possible lorsque vous vous concentrez sur les possibilités”, a déclaré Robinson à propos de ce que Larmet, le directeur adjoint des opérations Josh Currie et le personnel ont pu réaliser depuis le début du processus de réaffectation de l’école en mars et sa réouverture en Septembre.

“Il faut beaucoup de travail pour ouvrir une nouvelle école”, a ajouté Kevin Kaardal, surintendant du district scolaire / PDG, citant l’exemple d’un enseignant qu’il a rencontré pendant l’été lors d’une visite à l’école qui installait déjà sa salle de classe. pour les étudiants venant en septembre.

“Les élèves ont pris un excellent départ à l’école et l’ambiance est incroyable.”

LIRE LA SUITE: Les inscriptions dans les écoles du centre de l’Okanagan continuent d’augmenter

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

KelownaÉcoles