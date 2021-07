L’école prévient que les élèves risquent la détention si tard demain après la finale en Angleterre alors que des milliers de personnes sont autorisées à commencer les cours à 10 heures

Une ÉCOLE a averti les élèves qu’ils seraient retenus s’ils étaient en retard demain après la finale de l’Euro 2020 d’Angleterre.

Les élèves de la North Durham Academy à Stanley, Durham, ont été invités à être à leur bureau à 8h30 lundi sans « exception ».

Les étudiants de la North Durham Academy ont appris qu’ils risquaient une détention s’ils étaient en retard à l’école lundi après la finale de l’Euro 2020 d’Angleterre ce soir Crédit : Google Maps

Les élèves ont été prévenus d’être à leur bureau à 8h30 demain matin

L’Angleterre peut-elle réaliser tous ses rêves et battre l’Italie en finale de l’Euro 2020 Crédit : Getty

Certains parents ont critiqué les « fêtards » de l’école secondaire et ont qualifié la décision de « ridicule » et de « choquante », rapporte Chronicle Live.

Cela vient du fait que de nombreuses écoles en Angleterre ont autorisé les élèves à entrer tard demain après l’affrontement historique de l’Euro de ce soir avec l’Italie.

Un message de North Durham Academy sur les réseaux sociaux a déclaré: «Il n’y aura AUCUNE exception pour tout enfant venant en retard à l’école le lundi 12 juillet.

« L’école commencera comme d’habitude à 8h30 et tout retard entraînera une retenue. »

‘CHOQUANT’

Le message a ensuite été supprimé après une réaction des parents.

Chronicle Live rapporte qu’une personne a écrit : « Absolument choquant. J’ai eu une année terrible, le premier peu de joie et l’école l’a fait.

« Sens pour les enfants. »

Un autre a déclaré : « On pourrait penser qu’ils auraient une sorte de marge de manœuvre après l’année qu’ils ont eu ! »

Sun Online a contacté l’école pour commentaires.

Les élèves de certaines écoles seront autorisés à entrer en retard après avoir regardé la finale de l’Euro Crédit : Alamy

Harry Kane espère mener l’Angleterre à la gloire en finale contre l’Italie Crédit : Getty

Gareth Southgate a la nation entièrement derrière lui après un tournoi de montagnes russes Crédit : Getty

La finale de ce soir débutera à 20 heures avec l’Angleterre visant à mettre fin à des décennies de blessures lors de tournois.

L’équipe de Gareth Southgate est sur le point de remporter le premier trophée du pays depuis le triomphe de la Coupe du monde de 1966.

Le succès de l’équipe a vu le pays atteindre le paroxysme de la fièvre du foot, avec une audience record de millions de personnes devant faire le dernier événement télévisé britannique le plus regardé de tous les temps ce soir.

Le temps supplémentaire pourrait voir le jeu se terminer vers 23 heures, les écoles et les patrons permettant aux élèves et au personnel de rentrer plus tard demain.

SUREXCITATION

Les enseignants de l’école primaire Rossmere à Hartlepool ont dit aux parents qu’ils pouvaient laisser leurs enfants s’allonger lundi matin.

Les parents et les tuteurs ont été informés que la finale de l’Euro serait une « opportunité d’apprentissage ».

Les étudiants pourront se présenter au cours avant 10h30 le lundi matin.

Un porte-parole de l’école a déclaré à Teesside Live: « Nous préférerions que les enfants soient reposés et prêts à apprendre à l’école plutôt que d’être absents toute la journée ou grincheux. »

Fairfield Academy à Stapleford a envoyé un message à tous les parents pour

dire que tous les fans de football qui veilleront tard pour le match de dimanche n’ont pas besoin d’être à l’école avant 10h30.

L’équipe de Gareth Southgate a atteint la finale d’une compétition majeure pour la première fois en 55 ans Crédit : Reuters

Footie Mad Brits a repris Piccadilly Circus après la victoire historique en demi-finale Crédit : Getty

Et les élèves de l’école primaire Salcombe Church of England dans le Devon sont également encouragés à rester éveillés tard le dimanche pour regarder le match.

De nombreuses entreprises autorisent le personnel à faire la grasse matinée le lundi matin pour dormir après les célébrations arrosées si les Trois Lions battaient l’Italie lors de l’épreuve de force de Wembley.

Downing Street a déclaré que les patrons en mesure de le faire devraient être flexibles pour autoriser le personnel à entrer au travail tard lundi ou à prendre un jour de congé si l’Angleterre triomphait en finale.

Pendant ce temps, les Britanniques pourraient bénéficier d’un jour férié de quatre jours en août si l’Angleterre remporte le championnat d’Europe demain soir.

Boris Johnson envisage de créer un jour férié pour le foot en août si l’Angleterre remporte la victoire en euros.

Le Sun a appris que les responsables élaborent déjà des propositions pour une journée nationale afin que les fans puissent célébrer un triomphe des Trois Lions sans restrictions de Covid détestées.

Tout défilé de la victoire devrait également être retardé jusqu’après le Jour de la liberté, le 19 juillet, afin que les supporters en liesse puissent rejoindre leurs héros sans entraves dans la foule.

Les Britanniques ont appelé Boris Johnson à donner un jour de congé au pays si les Trois Lions gagnent dimanche Crédit : Reuters