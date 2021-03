L’Oberlin Conservatory of Music de l’Ohio s’est excusé après avoir suscité l’indignation avec un dépliant faisant la promotion d’un événement du Mois de l’histoire des Noirs qui, curieusement, ne mettait en évidence que des artistes blancs.

Le dépliant a annoncé l’événement virtuel comme un «Célébration de l’art noir», mais les images de ceux qui se produisaient montraient qu’il s’agissait de cinq musiciens blancs: le violoncelliste Darrett Adkins, les violonistes Francesca DePasquale et David Bowlin, le pianiste James Howsmon et le claveciniste Mark Edwards.

Hmmmm, quelque chose ne va pas ici … pic.twitter.com/Uqsx0pCj52 – Jason Dorwart (@HamOnWheels) 1 mars 2021

Oberlin vient de faire un faux pas vraiment massif et public. pic.twitter.com/mAH38uUrbi – Shane Burley (@ shane_burley1) 1 mars 2021

Le récital du dimanche après-midi se voulait une célébration de la musique créée par des gens de couleur et présentait les œuvres des compositeurs noirs remarquables William Grant Still, Jeffrey Mumford et Joseph Bologne.

Après que de nombreux critiques ont contesté la facturation, le Conservatoire d’Oberlin, qui est situé au sein de l’Oberlin College, a affirmé que la promotion avait été prise. « hors contexte. »

«Nous reconnaissons que c’était une erreur de publier cet événement hors de son contexte, et sans photos des compositeurs eux-mêmes, et nous sommes profondément désolés». lisez les excuses. «Nous continuerons de réfléchir et d’envisager d’aller de l’avant dans nos politiques afin d’éviter qu’un message de cette nature ne se reproduise à l’avenir.»

Aussi sur rt.com Dr Seuss annulé: Six des livres bien-aimés de l’auteur cesseront de paraître pour des images racistes « blessantes et fausses »

De nombreux anciens étudiants du collège se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur mécontentement, et de nombreux commentaires ont ensuite été supprimés par le collège, avec le dépliant.

« Beaucoup de ces personnes dans la liste m’ont mieux enseigné », L’ancienne Sara Sasaki a déclaré, selon Chroniclet, faisant référence au manque de diversité raciale dans l’ensemble des musiciens qui se produisaient, qui étaient membres du corps professoral.

«Nous, les diplômés de compositeurs noirs existons. Commandez-nous, » a ajouté Serena Creary, une ancienne étudiante.

L’événement était l’un des nombreux célébrant le Mois de l’histoire des Noirs. La présidente de l’institution, Carmen Twillie Ambar, a rassuré les critiques dans sa propre déclaration selon laquelle «Le travail de démantèlement des vestiges de la suprématie blanche, des politiques anti-noires et de l’inégalité entre les sexes est depuis longtemps ancré dans la promesse de l’Oberlin College.

Un certain nombre de musiciens noirs notables sont diplômés d’Oberlin, y compris le compositeur George Walker, qui a remporté un prix Pulitzer pour « Lilas » en 1996.

Le Conservatoire a annoncé en septembre de nouveaux efforts pour promouvoir l’équité et la tolérance raciales. Il a promis des changements à «Curriculum et pédagogie; programmation, répertoire et représentation; admissions et auditions; personnel; climat; et la réussite des élèves. »

Aussi sur rt.com Une tentative de discours civil sur le « wokeisme » se termine par un « coup d’État » dans la salle du Clubhouse, un prof juif fermé en tant que « SPICY WHITE » et des demandes de cash

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!