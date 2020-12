MATAMOROS, Mexique (AP) – Tout a commencé simplement: une école éphémère sur un trottoir pour enseigner la lecture, l’écriture, les mathématiques et l’art aux enfants d’Amérique centrale vivant dans un camp de demandeurs d’asile coincé aux portes de l’Amérique.

Comme d’innombrables écoles, l’école de trottoir, comme on l’appelle, a dû passer à l’apprentissage virtuel en raison de la pandémie de coronavirus. Au lieu d’être gêné par le changement, cependant, il s’est épanoui, engageant environ 20 enseignants – tous demandeurs d’asile eux-mêmes – pour donner des cours via Zoom aux enfants d’Amérique centrale non seulement dans le camp, mais dans divers abris et appartements dans d’autres régions du Mexique. .

Pour pouvoir passer à l’enseignement à distance, les enseignants et les étudiants ont été équipés de plus de 200 tablettes Amazon par la Sidewalk School for Children Asylum Seekers. L’organisation a été fondée par Felicia Rangel-Samponaro, qui vit de l’autre côté de la frontière à Brownsville, au Texas, et a traversé pour aider les demandeurs d’asile en leur fournissant de la nourriture et des livres.

Rangel-Samponaro, 44 ​​ans, a déclaré que pour acheter les tablettes, elle avait utilisé son propre argent et collecté des fonds, notamment via une campagne GoFundMe. Elle a dit qu’elle se sentait obligée de faire quelque chose pour les demandeurs d’asile parce que le gouvernement américain avait bouleversé leur vie.

« C’est un problème américain », a-t-elle déclaré. « Nous avons créé cela. Nous sommes ceux qui continuent à laisser cela continuer. Cela incombe aux citoyens américains. »

Une politique de l’administration Trump a forcé les demandeurs d’asile à attendre au sud de la frontière pendant que leur affaire passait devant les tribunaux américains, laissant des milliers de familles d’Amérique centrale vivant dans des tentes ou dans des abris mexicains. Auparavant, les demandeurs d’asile étaient autorisés à rester aux États-Unis avec des parents ou d’autres parrains pendant que leur dossier progressait.

Beaucoup ont passé plus d’un an avec leur vie dans les limbes, et l’attente n’a fait que s’allonger avec l’administration Trump suspendant les audiences du tribunal de l’immigration pour les demandeurs d’asile pendant la pandémie.

Les cours ont offert aux enfants non seulement la chance de rattraper les études interrompues lorsque leurs familles ont fui la violence dans leur pays d’origine, mais aussi une distraction des longues journées d’ennui.

Un vendredi matin récent, Gabriela Fajardo a organisé un cours de Zoom alors qu’elle était assise sur un seau renversé dans le couloir d’un petit immeuble d’appartements rempli de demandeurs d’asile qui ont trouvé suffisamment de travail pour pouvoir se permettre de quitter le camp de Matamoros. Interagissant avec elle sur son écran, plusieurs enfants d’Amérique centrale vivant dans la ville frontalière mexicaine de Ciudad Juarez, à environ 1335 kilomètres à l’ouest le long de la frontière du Texas.

«Souviens-toi, bonjour est bonjour», dit-elle en espagnol à un étudiant nommé Jeremy, prononçant soigneusement ses mots alors qu’elle se penchait sur sa tablette posée sur une table en bois. «Bonjour, c’est buenos dias. Vous devez parler en anglais là-bas ou personne ne vous comprendra en espagnol, sauf votre mère. «

«C’est pourquoi je partage avec vous le peu que je sais», a déclaré la femme hondurienne de 26 ans, coincée au Mexique comme ses élèves.

Le garçon a donné une réponse enthousiaste: «OK, alors en anglais! Je dois parler en anglais », même s’il parlait toujours espagnol.

Fajardo a laissé échapper un grand rire et a poursuivi la leçon.

Fajardo, une institutrice, a fui son village avec son fils après avoir reçu des menaces parce que son frère est policier. Elle a déjà passé un an et quatre mois au Mexique alors que son affaire passe lentement devant les tribunaux américains.

Être capable d’enseigner – la passion de sa vie – lui a donné un sens. Elle a dit que cela la mettait en colère de voir des enfants manquer leurs études.

«J’ai remarqué des enfants plus âgés et qui ne savent rien», dit-elle. «Un enfant doit commencer à apprendre dès l’âge de six ans pour lire et faire des mathématiques.»

Fajardo a quitté son pays pour que son fils puisse avoir une vie meilleure.

Mais alors qu’ils attendent dans cette ville frontalière ravagée par la criminalité, elle est reconnaissante de pouvoir fournir une éducation à tant d’autres enfants dont l’avenir est également incertain.

«On m’a appris à l’université que la raison pour laquelle j’ai une éducation est de pouvoir éduquer les autres», a déclaré Fajardo. «C’est ce qui m’inspire.

Le journaliste vidéo de l’Associated Press, John Mone, a contribué à ce rapport.