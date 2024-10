L’école polytechnique de Baltimore a inscrit ses premières étudiantes il y a 50 ans

Il y a cinquante ans, Baltimore Polytechnic est devenue étudiante. En septembre 1974, une poignée d’étudiantes ouvrent la voie. Le moment était venu, même si les avis étaient partagés. Bastion du savoir masculin pendant 91 ans, Poly avait à la fois des alliés et des critiques à l’égard de la décision visant à laisser les femmes circuler dans ses salles sacrées. Depuis deux ans, les lecteurs de The Sun et de The Evening Sun s’étaient fait entendre.

« Je ne peux pas croire que Poly puisse rester académiquement élevé si une femme est autorisée à entrer dans cette école, car si on essaie, il y en aura sûrement d’autres à suivre », a écrit un ancien élève.

« Un résultat direct de l’admission des femmes à Poly serait une diminution de l’excellence scolaire », a proposé un autre.

D’autres, y compris des groupes de femmes de la région de Baltimore, ont exprimé leur désaccord. Les pires craintes des cyniques – un effondrement des normes académiques de l’école – étaient typiques de la mentalité chauvine de l’époque. Un lecteur a écrit :

«Laissez simplement une femme s’installer dans une zone intellectuelle dominée par les hommes et – whack! Avant même qu’elle ne jette un coup d’œil par la porte, le toit s’effondre.

Un lecteur masculin a fait appel aux instincts les plus bas des partisans de la ligne dure de Poly :

« Certains étudiants ont déclaré que les mini-jupes et les hauts dos nu les détourneraient de leurs études. La manière de résoudre ce problème n’est pas d’exclure les femmes, mais plutôt d’apprendre aux hommes à se comporter avec les femmes en tant qu’êtres humains à part entière, plutôt que de manière uniquement sexuelle. »

Le débat fit rage. En 1972, un sondage improvisé auprès des étudiants, des parents et des professeurs de Poly a voté à 2 contre 1 pour exclure les filles du tant vanté cours « A » d’ingénierie de l’école. Le Sun a répliqué avec un éditorial cinglant, qualifiant une telle décision de « grossière injustice » et de « notion victorienne ».

Même les membres du conseil scolaire de la ville de Baltimore, qui tenait le sort de Poly entre ses mains, ont eu du mal à être d’accord. En mars 1974, dans l’impasse sur la question, le conseil déposa une motion visant à autoriser ou non l’entrée des filles à temps plein. L’un des membres du conseil d’administration, une femme, semblait déterminé à les empêcher d’entrer.

« Cela fait partie d’une attitude américaine visant à démolir tout ce qui est bon », a-t-elle déclaré.

Deux mois plus tard, par 5 voix contre 4, un consensus a été atteint : en septembre, les filles seraient autorisées à fréquenter Poly « au même titre que les garçons », mettant ainsi fin à une tradition presque centenaire de l’école.

La réaction a été rapide. Presque immédiatement, plus de 500 étudiants ont défilé en masse vers le siège de l’école municipale, sur la 25e rue, bloquant la circulation, puis vers l’hôtel de ville pour protester contre la décision. Plusieurs manifestants venaient de Western High, l’établissement réservé aux filles adjacent à Poly, qui craignaient que leur école ne devienne également mixte. Une étudiante occidentale avait les mots « NO COED » griffonnés hardiment sur son dos nu.

Sur les marches de l’hôtel de ville, le maire William Donald Schaefer s’est adressé à la foule agitée.

« Vous n’aimerez peut-être pas la loi », leur a dit Schaefer, « mais la loi dit que vous ne pouvez pas faire de discrimination fondée sur le sexe. » Peu de temps après, la manifestation de cinq heures s’est terminée dans le calme.

En vérité, Poly avait déjà commencé à prendre le cap. En 1972, les responsables de l’école ont autorisé un certain nombre d’étudiants occidentaux à suivre des cours approuvés et non proposés dans leur propre établissement. (Des années plus tôt, pendant la Seconde Guerre mondiale, les femmes étaient autorisées à s’inscrire aux cours du soir de Poly suffisamment longtemps pour apprendre un métier et trouver un emploi.)

Les temps changent. Sur les 1 550 étudiants actuellement inscrits à Poly, 51 % sont des femmes.

Qu’est-ce qui a accueilli les premières étudiantes à temps plein qui ont mis les pieds à l’école ?

« Mon premier jour, à la cafétéria, quelqu’un avait peint à la bombe ‘GIRLS GET OUT’ en vert sur le mur », a déclaré Evelyn Harlee, alors étudiante en deuxième année de 14 ans à Clifton Park. « Cela ne me dérangeait pas parce que je n’allais nulle part avant d’avoir obtenu mon diplôme. »

Courageuse et extravertie, Harlee a prospéré à Poly, étudiant l’ingénierie et les sciences. Dès le début, elle a eu l’audace de lever la main et de poser des questions dans une salle pleine de garçons.

«J’avais besoin de savoir des choses», dit-elle. «Pendant trois ans, j’étais la seule fille dans tous les cours que je suivais. Le [male] les enseignants n’ont montré aucun préjugé ; ils étaient impatients de nous apprendre [girls].»

Harlee n’a pas non plus été confrontée aux préjugés de la part des étudiants masculins, a-t-elle déclaré – en partie parce que son frère, Bruce, surveillait. Nés à 11 mois d’intervalle, ils étaient entrés à Poly en même temps.

« Les gars savaient que j’étais la petite sœur de Bruce et il jouait au football », a-t-elle déclaré. « Cela signifiait qu’ils avaient besoin de la permission de Bruce pour me « déranger ».

D’autres étudiantes, comme sa camarade de classe Shirley Spearman, ont été confrontées à un certain degré de sexisme sur le campus.

« Il y avait là-bas des jeunes hommes formidables et des imbéciles qui vous rendaient la vie un peu difficile », a déclaré Spearman, 64 ans, de Sparrows Point. « Il y avait de jeunes enseignants enthousiastes à l’idée d’avoir une nouvelle génération [of students] Mais il y a eu aussi des réticences, principalement de la part d’enseignants masculins plus âgés qui avaient été diplômés de Poly dans les années 1930 et 1940. »

Une fois, a déclaré Spearman, elle est arrivée à l’école portant un jean et un haut « qui, si je bougeais, montrait un peu de peau. Un chef de service m’a attrapé, m’a entraîné dans le bureau et m’a dit que je devais rentrer chez moi. J’ai commencé à pleurer. J’ai dû acheter une chemise de golf et la porter jusqu’aux genoux.

Avec le recul, ouvrir la voie aux femmes « n’était pas la chose la plus facile à faire », a déclaré Spearman, diplômée de 1978 et qui gère aujourd’hui une bijouterie à Baltimore. « Nous avons jeté les bases pour d’autres jeunes filles qui ont fréquenté Poly ; ce fut une expérience formidable, mais j’espère qu’ils se rendront compte que beaucoup de sang, de sueur et de larmes ont été consacrés à tracer cette voie.

Harlee, pour sa part, a relevé le défi de front. Pas de giroflée, elle a rejoint la garde des couleurs entièrement masculine de Poly et s’est produite lors de rassemblements d’encouragement et de matchs de football, faisant tourner son fusil avec une prouesse qui lui a valu le poste de capitaine de l’équipe au cours de sa dernière année.

Elle a tenu bon dans l’atelier, fabriquant des enclumes pour le travail du bois et des écrous et boulons dans le cours de métaux chauds.

« Le soudage était cool », a déclaré Harlee, qui a probablement évoqué des images de Rosie la riveteuse. « Au début, les gars m’ont demandé si j’avais besoin d’aide, mais ils ont vu que ce n’était pas le cas. Mon frère était maladroit dans le magasin, alors je l’ai aussi aidé.

Elle a assisté à son bal de fin d’année, mais pas avec le premier garçon qui l’a demandé. Il était blanc ; Harlee est noire.

« Mon père n’avait rien de tout cela, parce que c’était en 1978 », a-t-elle déclaré, « et je n’en avais pas parce que le gars conduisait une moto. Vous pensiez que j’allais monter sur une moto en portant une longue robe ? Certainement pas. »

L’obtention d’un diplôme ce printemps-là était tout ce qu’elle avait imaginé.

« Les garçons portaient des smokings blancs, les [six] les filles portaient des robes blanches et [soul artist] Lou Rawls a chanté l’hymne national. Nous nous sentions si importants », a déclaré Harlee.

Aujourd’hui âgée de 63 ans, diplômée de la Morgan State University et du Sojourner-Douglass College, elle vit à Alameda et travaille comme gestionnaire de cas pour le département des services sociaux du Maryland. Le diplôme d’études secondaires de Harlee est coincé entre les pages d’un annuaire bien usé ; son uniforme de garde des couleurs est accroché dans le placard de la maison de ses parents.

Participer à Poly, a-t-elle déclaré, a été « une expérience brillante ; les peurs [about the admission of females] n’a pas fonctionné. Je me sens chanceux d’y être allé parce que les « pitreries » pédagogiques des instructeurs ont discipliné votre esprit.

« C’était comme faire partie d’un ordre fraternel. Cinquante ans plus tard, hommes et femmes Poly, nous sommes tous là les uns pour les autres.