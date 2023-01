L’école où un garçon a tiré sur un enseignant rouvre avec une sécurité accrue

NEWPORT NEWS, Virginie (AP) – L’école primaire de Virginie où un garçon de 6 ans a tiré sur son professeur a rouvert lundi avec une sécurité renforcée et un nouvel administrateur, alors que les parents et les élèves nerveux ont exprimé leur optimisme quant à un retour en classe.

L’école primaire Richneck de Newport News a ouvert ses portes plus de trois semaines après la fusillade du 6 janvier. La police a déclaré que le garçon avait apporté une arme de poing de 9 mm à l’école et avait intentionnellement tiré sur son professeur, Abby Zwerner, alors qu’elle enseignait à sa classe de première année. Zwerner, 25 ans, a été hospitalisé pendant près de deux semaines mais se remet maintenant à la maison.

Plusieurs voitures de police étaient garées devant l’école à l’arrivée des enseignants.

Le panneau devant le bâtiment indiquait « Richneck Strong » et était encadré par deux cœurs rouges. D’autres panneaux le long des trottoirs disaient : « Nous prions pour vous », « Vous êtes aimés » et « Nous croyons en vous ».

Les élèves ont été accueillis par une file d’officiers de police, le maire Phillip Jones et d’autres adultes qui leur ont fait un high-five en entrant dans l’école.

Jennifer Roe a déclaré qu’elle et son élève de quatrième année, Jethro, avaient vu un thérapeute après la fusillade.

« Il est ravi de retourner à l’école. Il l’a raté », a déclaré Roe.

“Il y a des inquiétudes, bien sûr”, a-t-elle déclaré. «Nous en avons parlé. Son thérapeute m’a levé le pouce et m’a dit qu’il allait bien.

Jethro a déclaré qu’il craignait toujours que “cela puisse se reproduire”, mais que la sécurité accrue le faisait se sentir mieux.

“Je suis encore un peu nerveux, mais je me suis beaucoup calmé”, a-t-il déclaré.

Melissa McBride, qui a amené ses jumeaux de quatrième année à l’école, a déclaré que l’un d’eux ne dormait pas très bien après la fusillade, mais que les enfants se sentaient mieux après avoir assisté à une journée portes ouvertes à l’école la semaine dernière.

“C’était énorme de voir leurs amis et tout le monde être heureux”, a-t-elle déclaré.

McBride a dit qu’elle était réconfortée quand elle a vu les jumeaux “aller à l’école sans hésitation”, mais qu’elle était toujours “un peu nerveuse”.

De nombreux parents ont accompagné leurs enfants, mais Jordan Vestre a déclaré que son élève de troisième année, Jaxon, lui avait demandé s’il pouvait entrer seul. Vestre a dit qu’il avait fait un câlin à Jaxon et “s’était reculé un peu les larmes aux yeux et l’avait regardé taper dans les mains tous les policiers et le maire”.

Vestre a déclaré que son fils “comprend parfaitement ce qui s’est passé”. Mais il a ajouté : « Comment parlez-vous à un enfant de 8 ans d’une fusillade dans une école ? C’est ridicule.”

Eve Parham a déclaré que sa petite-fille de quatrième année était très enthousiaste à l’idée de retourner à l’école, en particulier dans sa classe de tir à l’arc. Parham a salué les mesures de sécurité supplémentaires, notamment la distribution prévue de sacs à dos transparents aux étudiants.

Il y a eu deux autres fusillades dans les écoles de Newport News au cours des 16 mois précédant la fusillade de Richland. Deux étudiants de 17 ans ont été blessés lorsqu’un garçon de 15 ans a tiré dans un couloir bondé du lycée. Deux mois plus tard, un étudiant de 18 ans a abattu un jeune de 17 ans dans le parking d’un autre lycée.

“Malheureusement, l’enseignant a dû être notre agneau sacrificiel pour mettre cela en lumière”, a déclaré Parham, faisant référence à Zwerner. “Je l’applaudis. Et je suis reconnaissant qu’elle aille bien et que cela ait provoqué cette réaction.

Eric Billet, qui a un élève de deuxième et un élève de quatrième à Richneck, a déclaré que bien qu’il soit satisfait de la sécurité accrue, il craint également que Richneck ne soit “légèrement surcorrigé” avec certaines de ses nouvelles politiques, notamment ne pas vouloir que les étudiants apportez des jouets ou tout ce qui n’est pas considéré comme éducatif.

“C’est bien, mais je ne veux tout simplement pas que cela se transforme en prison si vous commencez à sévir contre trop de choses”, a déclaré Billet.

Tous les enseignants n’étaient pas prêts à revenir.

James Graves, qui dirige le syndicat local des enseignants, la Newport News Education Association, a déclaré avoir entendu plusieurs personnes à qui on avait dit que s’ils n’étaient pas prêts à revenir, ils devaient utiliser leur temps de congé personnel ou la loi sur les congés familiaux et médicaux. , qui offre à certains employés jusqu’à 12 semaines de congé sans solde avec protection de l’emploi.

“Il y a des enseignants qui sont heureux de rentrer parce qu’ils se soucient des enfants, et il y a des enseignants qui ne peuvent pas gérer les traumatismes et stresser comme les autres enseignants le peuvent”, a déclaré Graves. “Je veux m’assurer que les enseignants qui ne peuvent pas gérer ce stress à cause de ce qui s’est passé, qu’ils soient pris en charge.”

La présidente du conseil scolaire, Lisa Surles-Law, a déclaré que des roses avaient été distribuées aux élèves et que des chiens de thérapie avaient été mis à la disposition de tous les élèves de première année.

La classe de Zwerner est restée fermée. Ses élèves seront enseignés dans une autre salle de classe, a déclaré Surles-Law.

“J’ai parcouru le bâtiment il y a peu de temps et (les enseignants) sont très heureux d’accueillir à nouveau leurs élèves”, a-t-elle déclaré.

La fusillade a envoyé une onde de choc à Newport News, une ville d’environ 185 000 habitants connue pour son industrie de la construction navale. Cela a également soulevé des questions sur la sécurité de l’école et sur la façon dont un enfant si jeune pourrait avoir accès à une arme à feu et tirer sur son professeur.

Depuis lors, deux systèmes de détection de métaux ont été installés et deux agents de sécurité ont été affectés à l’école, a déclaré la porte-parole du district, Michelle Price. Avant la fusillade, un agent de sécurité était affecté à Richneck et à une autre école élémentaire. L’officier n’était pas à Richneck au moment de la fusillade.

Le directeur et le directeur adjoint ont tous deux quitté leur emploi et un nouvel administrateur a été nommé pour diriger l’école.

Le surintendant George Parker, qui a été licencié par la commission scolaire la semaine dernière, a déclaré qu’au moins un administrateur de l’école avait été informé que le garçon avait peut-être apporté une arme à l’école, mais qu’aucune arme n’a été trouvée lorsque le sac à dos du garçon a été fouillé.

L’avocate de Zwerner, Diane Toscano, a déclaré que le jour de la fusillade, le personnel inquiet de Richneck avait averti les administrateurs à trois reprises que le garçon avait une arme à feu et menaçait d’autres étudiants, mais l’administration n’a pas appelé la police ni retiré le garçon de la classe.

La police a déclaré que l’arme de poing avait été achetée légalement par la mère du garçon. Dans une déclaration publiée par l’intermédiaire de leur avocat, la famille du garçon a déclaré que l’arme était “sécurisée”. L’avocat James Ellenson a déclaré à l’Associated Press qu’il croyait comprendre que l’arme se trouvait dans le placard de la mère sur une étagère de plus de 1,8 mètre de haut et qu’elle avait un verrou à gâchette qui nécessitait une clé.

Lavoie a rapporté de Richmond.

Ben Finley et Denise Lavoie, Associated Press