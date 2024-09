L’école maternelle de Pittsburgh Carmalt a été évacuée après qu’un homme masqué a été signalé à l’intérieur du bâtiment – WPXI

PITTSBURGH — L’école Pittsburgh Carmalt PreK-8 a été évacuée alors que la police recherchait une personne suspecte qui aurait été vue à l’intérieur du bâtiment.

Le chef de la police des écoles publiques de Pittsburgh a déclaré que le directeur avait appelé à propos d’un homme blanc non identifié portant une cagoule noire et un masque à l’intérieur du bâtiment. Un enseignant et un gardien ont vu cette personne à l’intérieur. Il a été vu dans les toilettes non genrées, puis à nouveau dans le gymnase.

La police de Pittsburgh a également été appelée en renfort et l’école a commencé à utiliser ses caméras pour tenter de retrouver l’homme. Ils ont fouillé de pièce en pièce, mais n’ont pas réussi à le retrouver.

Il y a des détecteurs de métaux à l’école et une gestion des visiteurs, mais il n’y a pas d’agents de sécurité scolaire pour Pittsburgh Carmalt.

L’école a été immédiatement fermée avant le début de l’évacuation. Les élèves et leurs parents ont été réunis au Brookline Recreational Center.

