L’école intermédiaire Dr. Knox de Kelowna obtiendra 300 nouvelles places pour étudiants – Kelowna Capital News

Le financement a été approuvé pour un ajout de 12 salles de classe à l’École Dr. Knox Middle School à Kelowna.

La province a approuvé jusqu’à 22,8 millions de dollars pour le projet de deux étages, qui créera 300 nouveaux sièges. Central Okanagan Public Schools (COPS) contribuera 500 000 $ supplémentaires au projet.

« Nous sommes ravis de voir cet investissement dans l’un de nos principaux projets d’immobilisations qui fournira des salles de classe indispensables à notre population étudiante croissante », a déclaré Moyra Baxter, présidente du COPS. « En tant que région à la croissance la plus rapide du pays, nous espérons continuer à soutenir la planification à long terme de nos installations afin de nous assurer que nous avons des solutions durables pour répondre aux besoins des étudiants et des familles du centre de l’Okanagan.

La construction débutera au début de 2023 et les étudiants seront hébergés avec des portables sur place jusqu’à ce que la construction soit terminée à l’automne 2024.

Le budget 2022 comprend 3,1 milliards de dollars pour des projets d’immobilisations scolaires au cours des trois prochaines années, y compris des écoles nouvelles et agrandies, des mises à niveau et des remplacements sismiques et des achats de terrains pour les futures écoles.

