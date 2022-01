L’école interdit aux enfants d’aller aux TOILETTES pendant les cours parce que les élèves enfreignent les règles de Covid

Une ÉCOLE a interdit aux enfants d’aller aux TOILETTES pendant les cours après que les élèves ont enfreint les règles de Covid.

Ulidia Integrated College à Co Antrim, en Irlande du Nord, a envoyé une lettre aux parents les informant des nouvelles règles draconiennes de la salle de bain.

Les élèves ne seront pas autorisés à utiliser les toilettes pendant les heures de classe sauf s’ils présentent une carte médicale ou une exemption aux enseignants.

Et pendant les pauses et les heures de déjeuner, une politique du one-in one-out sera en place, rapporte Belfast Live.

L’école affirme que les règles sont entrées en vigueur parce qu’elles ont été confrontées à des problèmes – y compris des élèves qui utilisent mal les toilettes – avec un « nombre croissant d’élèves de 11e année ».

Mais les parents croient que c’est une « politique injuste » et que les nouvelles règles sont « mauvaises ».

Un parent, Ciaran McCauley, a déclaré jeudi à BBC Radio Ulster’s Evening Extra: « Mon fils est en 12e année à l’école et il est rentré à la maison vendredi dernier et était très inquiet car il avait pris connaissance de l’e-mail qui avait été envoyé aux parents de Élèves de 11e année.

« Cela n’affecte pas directement mon fils, mais il a pu comprendre les problèmes qui pourraient avoir un impact sur les autres élèves.

« Il s’est plaint que les toilettes étaient verrouillées et que les élèves et les parents avaient été invités à fournir des notes.

« Si les enfants avaient besoin d’accéder aux toilettes s’ils avaient leurs règles, ils devaient apporter une note, la faire contresigner par un enseignant et datée.

« Je pensais que c’était régressif et conduisait à des situations embarrassantes pour les enfants. Malheureusement, nous vivons dans une société où les règles sont encore stigmatisées et elles sont toujours gênantes pour beaucoup. »

Dans un communiqué, le directeur Michael Houston a déclaré: « En tant qu’école respectant les droits, l’Ulidia Integrated College soutient pleinement le projet de dignité de la période, qui fait référence à l’accessibilité et à la disponibilité des soins essentiels nécessaires pour soutenir une période en conjonction avec le retrait et briser la stigmatisation et le tabou autour des règles.

« L’éducation est un facteur clé pour briser la stigmatisation entourant les règles et promouvoir le respect, la compréhension et des discussions ouvertes sur ce que les gens peuvent vivre.

« A la suite d’incidents répétés de vandalisme et de violations des mesures de protection du Covid-19 dans les toilettes, dont beaucoup se sont produits pendant les heures de cours, certaines installations ont dû être fermées, remplacées ou réparées.

« Nous voulons nous assurer que tous les élèves du groupe d’âge concerné ont toujours accès à des installations propres et sanitaires pendant leur période. »

Il a ajouté que les règles sont temporaires et ne concernent que les personnes de ce groupe d’âge.

Il a déclaré: « De plus, toutes les personnes seules, toutes les toilettes d’accès sont également ouvertes à tous les élèves toute la journée, tous les jours sans exception. »

