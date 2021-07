L’école Gavin Williamson SCRAPS bouillonne à partir du 16 août suite à la clameur des parents et des députés

Les bulles SCOLAIRES seront supprimées à partir du 16 août suite au tollé des enseignants et des députés, a annoncé Gavin Williamson.

Le secrétaire à l’Éducation a déclaré à la Chambre des communes que les mesures perturbatrices prendraient fin le mois prochain pour donner un coup de pouce aux élèves.

Les écoles transféreront également la recherche des contacts vers le système de test et de traçage du NHS, a ajouté M. Williamson.

Il a déclaré: « Garder les enfants dans des groupes cohérents était essentiel pour contrôler la propagation du virus lorsque notre population était moins vaccinée.

« Nous reconnaissons que le système de bulles et d’isolement perturbe l’éducation de nombreux enfants.

« C’est pourquoi nous mettrons fin aux bulles et transférerons la recherche des contacts vers le système NHS Test and Trace pour les établissements de la petite enfance, les écoles et les collèges. »

La Sec Education a également annoncé…

Les écoles n’auront plus besoin d’échelonner les heures de début et de fin

Les enfants n’auront plus besoin de porter de masques dans les parties communes

Les enfants seront contactés par Test and Trace, informés qu’ils ont été en contact avec un cas positif et invités à passer un test PCR

Les mesures de distanciation sociale prendront fin dans les écoles

Les enseignants entièrement vaccinés pourront rester en classe, à partir du trimestre d’automne

M. Williamson a déclaré aux Communes: « Je ne pense pas qu’il soit acceptable que les enfants soient confrontés à des restrictions plus strictes que celles de la société au sens large, d’autant plus qu’ils ont tellement abandonné pour assurer la sécurité des générations plus âgées pendant cette pandémie.

« Là où il y a des épidémies, les écoles et les collèges peuvent être contactés par NHS Test and Trace et ils travailleront également avec les équipes de santé locales comme ils le font actuellement.

« Nous établissons également de nouvelles règles qui signifient qu’à partir du 16 août, les enfants n’auront besoin de s’isoler que s’ils ont été testés positifs pour Covid-19. »

Environ 8,5% des élèves des écoles publiques n’ont pas assisté aux cours pour des raisons liées à Covid-19 le 1er juillet.

Il s’agit d’une augmentation par rapport à 5,1% le 24 juin et 3,3% le 17 juin, selon les statistiques du ministère de l’Éducation (DfE).