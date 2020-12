Le Premier ministre français Jean Castex a autorisé les écoliers du pays à ne pas aller à l’école jeudi et vendredi, afin qu’ils puissent s’isoler avec leurs familles avant le début de la période de Noël.

Le Conseil médical français a déclaré aux écoles qu’elles ne devraient pas empêcher ou punir les étudiants qui manquent les deux derniers jours du trimestre scolaire en cours afin de minimiser le risque de propagation du Covid-19.

S’adressant à la station de radio Europe 1, Castex a soutenu la recommandation, répondant que «bien sûr»Il la soutient, si elle contribue à protéger les individus du coronavirus.

Plus tôt cette semaine, le conseil médical a publié des directives officielles conseillant à toute personne souhaitant rendre visite à des personnes âgées ou vulnérables de s’auto-isoler pendant une semaine avant leur voyage, afin de s’assurer qu’elles ne présentent pas de risque Covid-19 pour les membres de la famille.

Des pays à travers l’Europe réfléchissent actuellement à la manière d’équilibrer le fait de permettre aux gens de rentrer chez eux pour voir leur famille à Noël contre la nécessité de prévenir de nouvelles épidémies importantes de virus.

Le gouvernement français a annoncé qu’il lèverait le verrouillage en cours de six semaines dans le cadre d’un plan visant à alléger lentement les restrictions de Covid-19, en le remplaçant par un couvre-feu pendant la nuit. Cependant, les cinémas, les salles de concert, les sites culturels, les musées et les théâtres resteront fermés jusqu’au nouvel an.

La France a connu une baisse significative des cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, passant de 11533 dimanche à 3063 lundi. Cependant, les décès ont doublé, passant de 155 à 372 au cours de la même période.

