Une école du nord de la capitale française a été contrainte de fermer après qu’une épidémie de la variante sud-africaine de Covid-19 y ait été détectée, a annoncé les autorités locales.

Le Collège Jules Ferry à Eaubonne, dans le nord de Paris, a reçu l’ordre de fermer temporairement par les autorités après la découverte de deux cas de la nouvelle souche à l’école.

L’établissement restera fermé jusqu’à ce qu’une campagne de suivi et de traçabilité puisse être menée à bien pour déterminer l’ampleur de l’épidémie et le risque pour la communauté au sens large.

La fermeture de l’école intervient après que l’Union nationale des médecins des écoles et des universités du pays a appelé le gouvernement français à fermer toutes les écoles dans trois zones géographiques pendant un mois à partir du 8 février afin de mieux empêcher la propagation possible du virus dans les établissements d’enseignement.

Dans un communiqué, l’organisation a expliqué que la mesure était demandée «Ralentir la circulation du virus dans les écoles pour tenter d’éviter une fermeture qui peut être beaucoup plus longue dans le cadre de la détention, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des élèves».

Alors que le gouvernement français a jusqu’à présent hésité à imposer un nouveau verrouillage national, arguant qu’il n’était pas justifié pour le moment, le Premier ministre Jean Castex a déclaré qu’une telle mesure était à l’étude pour contrôler la propagation du virus.

La France a été l’un des pays les plus touchés au monde par la pandémie de Covid-19 et est au milieu d’une nouvelle vague de virus. Depuis le début de l’épidémie, le pays a enregistré plus de 3,3 millions de cas et plus de 78 000 décès.

