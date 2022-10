L’école des arts du Raue Center accueille un nouveau directeur de l’éducation – Shaw Local

Raue Centre For The Arts, situé dans le centre-ville historique de Crystal Lake, accueille chaleureusement le nouveau membre du personnel Robin Irwin en tant que directeur de l’éducation et des partenariats culturels.

“Je suis plus que ravi de retourner à Crystal Lake, l’endroit où mon histoire d’amour avec les arts de la scène a commencé”, a déclaré Irwin. «La compréhension que les arts sont essentiels à la vie d’une communauté est inscrite dans l’ADN du Raue Center For The Arts depuis sa fondation. J’ai hâte de me joindre à son personnel exceptionnel pour poursuivre cet objectif et aider à guider la prochaine génération d’artistes-citoyens pour qu’ils découvrent que les compétences en théâtre et en arts sont des compétences de vie.

Irwin est apparu dans le casting original de Broadway du Tony Award-winning Titanesque, ainsi que sa tournée nationale ultérieure. D’autres crédits incluent les productions de Broadway de Graisse! et Danse des vampires, ainsi que de nombreuses voix off pour tout, des produits pour bébés aux tronçonneuses. Irwin est un réalisateur primé et a été instructeur à la NYU Tisch School for the Arts, à la New York Film Academy et à la Montclair State University. Elle est diplômée de la Northwestern University et de la Roosevelt University, et est diplômée de programmes prestigieux de la NYU et du Commercial Theatre Institute.

En tant que directeur de l’éducation à Luna Stage, Irwin a construit des résidences dans les écoles et développé des partenariats intersectoriels. Elle a été directrice artistique de la production du programme de développement professionnel de la Montclair State University et des Foxy Awards pendant six ans. Plus récemment, Irwin a été directeur exécutif fondateur du Appalachian Center For The Arts dans l’est du Kentucky.

« Établir des partenariats est une fierté personnelle pour moi », a déclaré Irwin. “On parle souvent des arts comme du domaine exclusif de l’élite ou des privilégiés, mais j’ai consacré ma vie professionnelle à amplifier les arts en tant qu’outil pour guérir les cœurs et ouvrir les esprits, et en tant que médium qui devrait ouvrir la voie au plaisir. et la joie.”

