L’école de Virginie pour les sourds et les aveugles organisera un événement pour la Journée de la canne blanche au centre-ville de Staunton

STAUNTON — À l’occasion de la Journée de la canne blanche de cette année, l’école de Virginie pour les sourds et les aveugles organisera un événement connu sous le nom de Cane Quest sur son campus le lundi 14 octobre.

C’est l’occasion pour les étudiants de démontrer les compétences nécessaires pour voyager en toute sécurité et de manière autonome à l’aide d’une canne blanche, un outil utilisé pour naviguer et marcher en toute sécurité par de nombreuses personnes malvoyantes et aveugles.

La Journée de la canne blanche, également appelée Journée de sensibilisation à la canne blanche, est une célébration nationale annuelle (généralement le 15 octobre) qui contribue à sensibiliser la population à la canne blanche et à la manière dont elle est utilisée pour aider les personnes aveugles à se déplacer efficacement dans un monde régi. à vue.

Selon le site Web de la Fédération nationale des aveugles, la canne blanche est un outil important qui symbolise la liberté et l’indépendance souhaitées par de nombreuses personnes aveugles et malvoyantes.

« Chacun de nous est son propre individu », a déclaré Salli Thomas, formatrice d’orientation et de mobilité au VSDB. « Ils sont capables de faire tout ce qui est possible, et le White Cane Day apporte cette prise de conscience à travers les États-Unis et dans notre petite communauté de Staunton et de Virginie. »

Cane Quest débutera sur le campus de VSDB le 14 octobre et les étudiants seront répartis en trois groupes en fonction de leur âge : scouts, explorateurs et pionniers, selon le site Web de l’Institut Braille.

Les participants scouts (de la 3e à la 6e année) présentent les compétences fondamentales de la navigation de base et de la marche dans les escaliers. Tout au long de la matinée, les explorateurs (7e à 9e années) et les pionniers (10e à 12e années) parcourront un itinéraire spécifique à travers le centre-ville de Staunton, démontrant leurs compétences, notamment traverser la rue en toute sécurité, surveiller la circulation et, l’objectif principal, trouver un entreprise particulière.

« Chacun de nos étudiants possède un ensemble de compétences spécifiques et ils peuvent les montrer au mieux de leurs capacités », a déclaré Thomas. « Je m’attends à ce que la ville de Staunton voie de nombreux jeunes adultes indépendants se promener dans la communauté. .»

Les étudiants du VSDB ne seront pas les seuls à participer. Cet événement est organisé en conjonction avec les événements Virginia Regional Cane Quest. Ainsi, les élèves aveugles ou malvoyants des écoles publiques de Virginie sont également invités à venir participer à toutes les activités. Thomas a déclaré que cela donne aux étudiants l’occasion de rencontrer d’autres personnes comme eux qui vivent des expériences et des défis similaires.

Cane Quest, dans son ensemble, cherche à responsabiliser et à encourager les étudiants à montrer au grand public que l’indépendance est possible grâce aux bons outils et ressources, et comme moyen de créer un sentiment de communauté en rencontrant d’autres personnes comme eux.

« Soyez fiers de participer à la Journée de la canne blanche, en tant qu’étudiant et en tant qu’adulte », a déclaré Thomas. « C’est votre opportunité d’éduquer le grand public. »

Carina Groll est senior au VSDB à Staunton. Grâce à un programme d’apprentissage en milieu de travail, Groll travaille avec The News Leader ce semestre.

