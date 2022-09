L’école de nos enfants a interdit aux filles de porter des JUPES et les a forcées à porter des pantalons – c’est un scandale

UNE ÉCOLE a déclenché la fureur en interdisant les jupes et en disant à tous les enfants qu’ils doivent porter des pantalons.

Les parents et les élèves s’élèvent contre la décision, prise au début de la nouvelle année scolaire, à la Haywood Academy de Burslem, Stoke-on-Trent.

Claire Rigby, maman de quatre enfants, dit que ses filles ne porteront pas de pantalon

Louise Coates, 15 ans, est préfète, tandis que son frère Charlie Coates, 12 ans, entre en huitième année

Haywood Academy à Burslem, Stoke-on-Trent

Une pétition en ligne contre le déménagement a déjà recueilli plus de 150 signatures après sa mise en place par Claire Rigby, maman de quatre enfants.

Claire, 41 ans, affirme que deux de ses filles ont été menacées d ‘«isolement» si elles se présentaient à des cours de jupes.

Sa pétition en ligne, sur change.org, se lit comme suit : “La Haywood Academy a décidé de renommer l’uniforme pour le rendre plus abordable (ce avec quoi je suis entièrement d’accord), mais dans sa sagesse, elle a décidé de n’autoriser que des pantalons sur mesure pour les garçons et les filles pour la prochaine an. Cela enlève le droit aux filles de choisir des jupes si elles le voulaient aussi.

Elle a ajouté: “Aucune véritable raison n’a été donnée pour le retrait des jupes autre que le prix abordable de l’uniforme, ce qui est tout à fait ridicule – quelle différence de prix y a-t-il entre les pantalons et les jupes ?

“Est-ce qu’ils disent aussi au personnel féminin qu’ils ne peuvent plus porter de jupes ou de robes (je ne pense pas).”

Dans des commentaires en ligne, Ian Forrester·a écrit : ” Tout cela va maintenant trop loin, si les filles veulent porter des jupes, laissez-les, si elles veulent porter des pantalons, laissez-les. Cependant, ne les forcez pas car tout le monde a le droit de porter leur propre choix de vêtements. Je sais que c’est un uniforme scolaire, mais les choix devraient être là.

Angela Gauld a écrit “Les filles et les femmes ne devraient pas être obligées de porter des pantalons.

Forceriez-vous les garçons à porter des jupes ?”

Claire dit que de nombreux élèves de la Haywood Academy choisissent de défier l’interdiction, citant des «doubles standards» parce que le personnel et les enseignants peuvent toujours porter ce qu’ils veulent.

Elle a déclaré que l’école avait mené une enquête avant les vacances d’été et avait opté pour un pantalon noir sur mesure pour des “raisons de prix”.

La fille aînée de Claire, Louise Coates, 15 ans, est préfète, tandis que son frère Charlie Coates, 12 ans, entre en huitième année.

Toutes deux n’ont jamais porté que des jupes à l’école et prévoient de continuer à le faire malgré le risque d’être mises à l’isolement.

“La seule option est un pantalon de tailleur noir et pas de jupes. Cela ne s’est pas bien passé avec mes deux filles”, a déclaré Claire.

“Il y a un groupe de filles de 10e année qui ont recueilli de nombreuses preuves auprès d’élèves, d’ex-élèves et de membres du personnel anonymes pour montrer que c’est mal et qu’elles ne sont pas d’accord avec le fait de retirer les jupes.

“Ils ont eu une réunion avec le directeur juste avant la rupture à la fin du trimestre.

“Au cours de l’été, de nombreux parents ont reçu un e-mail à ce sujet et personne n’a rien reçu en retour.

“Mes filles ne portent pas de pantalon. Ma fille est le plus grand garçon manqué du monde, elle joue au football et elle ne veut toujours pas porter de pantalon.

“Il y a quelques élèves qui ont reculé parce qu’ils ne veulent pas être mis à l’isolement. Mais mes filles ne sont pas d’accord.”

D’autres écoles à travers le Royaume-Uni ont interdit aux enfants de porter des jupes en vertu de nouvelles règles non sexistes.

Mais il n’est pas encore clair si c’est le cas avec Hayward Academy.

D’autres problèmes liés au port de jupes trouvés dans différentes régions du pays incluent les jupes enroulées pour les rendre trop courtes.

Haywood Academy, ouverte en 2012, avec 1 130 élèves âgés de 11 à 19 ans, a été approchée pour commentaires.