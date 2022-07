L’école de mes enfants m’a infligé une amende de 120 £ après avoir manqué des cours pendant des vacances… mais je ne savais pas qu’ils étaient absents

Un papa a raconté comment l’école de ses enfants lui a infligé une amende de 120 £ après avoir manqué des cours pour des vacances dont il « n’était même pas au courant ».

Matthew Beale, dont les enfants vivent avec leur mère, est invité à débourser 60 £ par enfant après leur séjour en Australie pendant six semaines.

Matthew Beale à l’extérieur de l’école primaire Radleys

Il a été condamné à une amende de 120 £ par l’école

La mère, qui a emmené l’enfant de cinq et huit ans rendre visite à sa famille, a également été condamnée à une amende du même montant.

Matthew a tenté de faire appel de l’amende auprès de l’école primaire de Radleys et du conseil de Walsall, mais les deux voies n’ont mené nulle part.

Il a déclaré à Black Country Live: “Mon problème réside dans l’école qui m’a infligé une amende en tant que parent parce que j’ai la responsabilité parentale car je suis sur les certificats de naissance.

“Je les ai contactés pour leur expliquer que je ne savais pas, je ne vis pas avec les enfants, mais ils m’ont expliqué que j’avais la responsabilité parentale. La partie frustrante pour moi est que, tout en essayant de ne pas payer l’amende, j’ai demandé conseils du directeur sur la façon dont je peux éviter cela.”

Matthew affirme que l’école a dit qu’il aurait dû les appeler pour dire qu’il “n’est pas d’accord avec le fait que les enfants soient retirés de l’école”.

Mais il argumente : « Même si je savais qu’ils partaient en vacances, comment empêcherais-je un autre être humain d’aller à l’aéroport ? Donc, payer 120 £ pour ne pas pouvoir contrôler les actions d’un autre adulte est ridicule.

“Je veux dire, dois-je aller chercher tous leurs termes et conditions pour ne pas être condamné à une amende? Sachant que je ne vis pas avec eux, je ne comprends pas en quoi c’est juste.”

Matthew dit que l’amende signifiera qu’il sera de sa poche pendant trois mois car il la paiera en plusieurs versements.

Il doit débourser la somme avant le 14 août ou l’amende doublera.

Il a expliqué: “Je suis un père célibataire qui lutte pour survivre et qui a connu une période de chômage de deux mois cette année.

“Je vais devoir emprunter à des amis et à ma famille. C’est la seule façon de pouvoir me le permettre. Avec le coût de la vie, le prix du beurre augmente, je ne peux même plus manger de pain grillé maintenant sans avoir à payer 7 £ ou 9 £ pour un pack de Lurpak.

“Je me bats, je dois emprunter de l’argent pour payer ces amendes.”

M. Beale prévoit maintenant de s’adresser au service d’aide sociale à l’éducation et au bureau de conseil aux citoyens pour obtenir de l’aide.

Il a ajouté: “Je ne vois rien de tout cela entrer en jeu avant que je ne sois obligé de payer cette amende.

“Je vais être sans argent pendant probablement trois mois. Je ne peux pas rembourser cela en un seul versement, il faudra trois ou quatre mois.”

“L’école a essayé de me déconnecter au téléphone. J’ai demandé de la compassion et d’être pardonné pour mon ignorance et il est décevant de n’avoir reçu aucun autre e-mail autre que celui que l’amende sera maintenue.”

Le conseil de Walsall a déclaré: «Les deux parents / tuteurs d’un enfant ont une obligation légale et sont donc responsables de s’assurer qu’un enfant fréquente régulièrement l’école.

“Si un enfant est retiré de l’école sans autorisation, l’école en informera l’autorité locale et les deux parents/tuteurs recevront des avis de pénalité – chacun ayant la responsabilité de payer son ou ses propres avis.

“Il est conseillé aux chefs d’établissement de ne pas accorder de congé pendant la période scolaire, à quelque fin que ce soit, sauf circonstances exceptionnelles.”