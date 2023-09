L’école de ma fille m’a obligé à acheter de nouvelles chaussures après avoir jugé les siennes « inappropriées » – les enseignants coupent même les boucles

Une maman est devenue furieuse après que l’école de sa fille lui ait fait acheter de nouvelles chaussures après avoir jugé sa paire « inappropriée ».

Des parents mécontents se sont attaqués à la Holderness Academy et à la South Hunsley School dans l’East Yorkshire après avoir appris les règles draconiennes concernant les uniformes.

Les parents ont critiqué la manière dont les écoles du Yorkshire de l’Est appliquent les règles concernant les uniformes et l’apparence Crédit : Médias HOMMES

L’école South Hunsley a été accusée d’être injustement stricte avec ses règles d’uniforme Crédit : Médias HOMMES

La Holderness Academy de Hull a également été critiquée pour sa répression des uniformes Crédit : Google Street View

Les deux écoles ont été accusées d’être trop sévères, certains élèves ne respectant pas les règles de l’uniforme étant même placés en isolement.

Les parents ont dénoncé des normes d’apparence strictes et un élève a même été puni pour ne pas avoir rentré sa chemise.

Et la répression des uniformes a été si stricte que certains parents prétendent que les enseignants coupent même les boucles des chaussures.

Un parent, dont la fille fréquente la Holderness Academy, à Hull, a déclaré à HullLive : « J’ai dû remplacer mes chaussures parce qu’elles avaient une bordure dorée.

« Ma fille a été soumise à une file d’attente de 50 minutes sur la cour de récréation avec tous les autres élèves de 7e sous un soleil de plomb mardi pendant que le directeur adjoint et d’autres enseignants parcouraient les files d’attente pour les inspecter.

« Il y a des enfants dont les enseignants ont coupé les boucles de leurs chaussures, les ont mis en isolement parce qu’ils portaient une ceinture et se font dire qu’ils ne peuvent pas porter une jupe achetée chez Asda alors qu’elle est identique à celle du magasin de l’école de Rawcliffes. »

Une porte-parole du Consortium Academy Trust, qui gère la Holderness Academy, affirme que les règles sont en place pour encourager fierté en faisant partie de la communauté scolaire.

Elle a déclaré : « La rentrée scolaire est une période clé au cours de laquelle les normes et les attentes sont fixées. Nous travaillons dans le respect avec nos apprenants pour soutenir les bonnes habitudes et le respect des politiques clés ; c’est dans le meilleur intérêt de tous les membres de l’école. communauté.

« Les attentes uniformes de nos écoles favorisent l’égalité et encouragent un sentiment de fierté et d’appartenance à la communauté.

« Nous travaillons sur un petit nombre de préoccupations soulevées par les parents et continuerons de travailler avec eux pour surmonter tous les obstacles. »

Holderness Academy n’est pas la seule à être critiquée, South Hunsley étant également sous le feu des parents.

Les parents en ligne affirment que l’école a placé les élèves en isolement pour ce qu’ils considèrent comme des violations relativement mineures des règles.

Et des parents furieux ont également affirmé que South Hunsley avait dit aux élèves qui portaient des pantalons de ne pas montrer leurs chevilles.

Un père, dont la fille est à l’école, a déclaré à Hull Live : « Beaucoup de parents sont très contrariés par la dureté de l’approche le premier jour de retour. Cela n’a tout simplement pas de sens de se concentrer de manière aussi obsessionnelle sur des choses comme les boucles d’oreilles et les chaussettes. Quel impact cela a-t-il sur l’apprentissage ?

« Où est la preuve que l’apprentissage est affecté par l’exposition des chevilles ? C’est archaïque et cela n’a aucun sens.

« Avec autant d’enfants punis dès leur premier jour de retour, j’aurais pensé que cela avait plus d’impact sur l’apprentissage et le bien-être que le port d’un bracelet. »

D’autres parents voudraient écrire à l’école pour leur demander de mettre fin à l’approche punitive concernant les uniformes.

Ils estiment que cela ne fait que favoriser une approche négative de la vie à l’école et qu’être réprimandé pour des piercings au nez et des chemises non rentrées est un pas de trop.

Les parents ont exprimé leur frustration face aux « règles contre-productives » et estiment que leur nature insignifiante signifie que les élèves résisteront de toute façon.

L’Education Alliance, qui gère l’école South Hunsley, affirme que les règles sont publiées longtemps à l’avance et que les parents doivent en être informés.

Une porte-parole a déclaré : « South Hunsley, comme toutes les écoles du Education Alliance Multi-Academy Trust, dispose d’un ensemble de règles uniformes raisonnables et équitables qui garantissent un niveau d’intelligence approprié.

« Ces règles sont publiées longtemps à l’avance et les élèves et les parents savent clairement ce qui est attendu. Le personnel de South Hunsley applique ces règles de manière équitable et proportionnée.

« Si un élève fait le choix de ne pas respecter les règles, il reçoit un avertissement ou une sanction.

« C’est ce qui se passe dans presque toutes les écoles du pays, chaque jour. Le trust ne s’attend pas à ce qu’une école échouer d’appliquer des règles simplement parce qu’un parent choisit de s’adresser à la presse. »