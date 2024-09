L’école de leadership civique de l’UT accepte désormais les candidatures pour l’automne 2025. Voici ce qu’il faut savoir

L’École de leadership civique de l’Université du Texas accepte les candidatures pour sa première promotion d’automne 2025.

Avec l’embauche de 10 nouveaux professeurs et le lancement d’une mineure cet automne en philosophie, politique et économie, l’école vise à recruter de 50 à 100 étudiants pour sa classe inaugurale qui aura la possibilité de poursuivre une majeure en éducation civique avec mention. Une mineure en éducation civique sera lancée à l’automne prochain.

« L’éducation civique est la définition même de l’étude des droits et des devoirs de la citoyenneté », a déclaré Justin Dyer, doyen fondateur de l’école. « Nous avons l’idée d’un programme qui présente aux étudiants l’ensemble de la civilisation occidentale et le constitutionnalisme américain, mais qui leur donne également le type de compétences et d’opportunités dont ils auront besoin en tant que dirigeants de notre société. »

La nouvelle école, créée par le système UT en mai 2023, abrite l’Institut Civitas axé sur la recherche, qui a été créé par une action législative en 2021. Le sénateur d’État Brandon Creighton, R-Conroe, avait initialement déposé un projet de loi lors de la dernière session législative pour transformer l’institut en école, mais l’action du conseil d’administration du système UT a précédé tout vote.

Les écoles et initiatives axées sur l’éducation civique – principalement axées sur la liberté d’expression, la diversité intellectuelle, la responsabilité civique et l’histoire américaine – sont récemment devenues plus courantes en guise de dissidence contre les universités plus progressistes.

Certains membres du corps enseignant et étudiants ont initialement critiqué l’institut comme étant un projet conservateur après que le reportage du Texas Tribune ait révélé influences politiques conservatrices Dyer, qui était auparavant le directeur fondateur de l’institut, a déclaré que l’école n’était ni partisane ni conservatrice, mais qu’elle étudiait des concepts qui seront probablement « attrayants » pour les conservateurs.

Scott Carrell, le doyen associé aux affaires du corps professoral de la nouvelle école, qui occupe un poste conjoint en économie, était d’accord avec Dyer et a décrit l’école comme « pré-partisane », dotant les étudiants de connaissances civiques et d’une connaissance interdisciplinaire de la fondation du pays.

« Les gens diront que c’est un silo conservateur, mais… il ne s’agit pas du tout de politique partisane. Il s’agit de débattre d’idées et, surtout, nous voulons être intégrés au reste du campus », a-t-il déclaré.

Carrell, qui a obtenu son diplôme d’études supérieures et son doctorat tout en servant pendant 10 ans dans l’armée de l’air américaine, décrit son parcours vers l’enseignement supérieur comme atypique. Il a travaillé à l’Université de Californie à Davis pour étudier la persévérance et l’accès à l’université pour les étudiants défavorisés, et a décidé de venir à la School of Civic Leadership notamment en raison de l’accent mis par l’école sur le discours civil.

« Dans l’armée, on partait du principe que la plupart des gens pensaient d’une certaine manière. Puis, j’ai passé 16 ans à l’Université de Californie à Davis, et on partait du principe que tout le monde pensait différemment », a déclaré Carrell. « Le résultat a été qu’il y avait très peu de discussions sur les problèmes. »

Le modèle de la nouvelle école, a-t-il déclaré, peut démontrer comment avoir des conversations constructives sur des questions controversées.

Carrell a également souligné le caractère interdisciplinaire de l’école, qui comprendra des cours de politique, de philosophie, d’économie, d’histoire et de droit. Le programme se concentrera sur la civilisation occidentale, la fondation des États-Unis et les outils de leadership civique en politique, en entrepreneuriat et en affaires, a-t-il déclaré.

Les étudiants rédigeront une thèse de fin d’études ainsi que des stages et auront accès à des classes de petite taille et à une communauté au sein de l’UT.

« C’est une spécialisation exceptionnelle pour un étudiant polyvalent qui s’intéresse à plusieurs sujets », a déclaré Carrell. « Cela aurait été une excellente spécialisation pour moi. »

Dans une interview accordée à l’American-Statesman, le président de l’UT, Jay Hartzell, a salué le caractère interdisciplinaire de la nouvelle école. Il a également souligné nouveau programme de baccalauréat en affaires publiquest la Lyndon B. Johnson School of Public Affairs qui sera également lancée à l’automne prochain, et qui, selon lui, complétera d’une certaine manière la spécialisation en leadership civique.

« À bien des égards, ces deux programmes sont conçus pour les futurs dirigeants civiques, et ils ont des orientations, des perspectives et des contenus différents, mais si vous pensez que vous voulez sortir et jouer un rôle en tant que leader civique, nous aurons quelques nouvelles façons d’essayer d’y parvenir », a déclaré Hartzell. « L’École de leadership civique en particulier rappellera certaines des idées, principes et questions fondamentales qui ont généré les dirigeants du pays et qui, selon nous, sont toujours d’actualité aujourd’hui. »

Ryan Streeter, directeur exécutif du Civitas Institute, a déclaré que les étudiants pourront se porter volontaires et participer aux événements de l’institut. Depuis son lancement il y a deux ans, l’institut a publié des articles, recruté des chercheurs et créé des liens avec de nombreux professeurs de l’UT et du pays, a-t-il déclaré.

Streeter a déclaré qu’il espère que l’institut créera des moyens accessibles pour traduire ses recherches, tels que des podcasts et des explications, pour avoir un effet sur la politique et la culture, et devenir un nom familier.

« Il y a vraiment eu un esprit de coopération et de collaboration », a déclaré Streeter. « Les contacts que nous avons eus avec des professeurs de tout le pays qui se sont montrés intéressés par ce que nous faisons… sont un très bon signe que c’est réellement nécessaire sur un campus universitaire en ce moment. »

Dyer a déclaré que l’école continuait de recruter des professeurs et avait reçu un accueil positif. Il espère que l’institut, soutenu par des professeurs et des étudiants fondateurs entreprenants et déterminés, se développera pour servir de nombreuses générations futures à l’UT.

« L’éducation civique faisait partie de la mission originelle de l’enseignement supérieur public. Nous pensons que c’est un aspect important de l’éducation universitaire pour tous les étudiants, quelle que soit leur origine », a déclaré Dyer. « Notre capacité à le faire de manière unique et convaincante pour un petit groupe de diplômés en licence, mais aussi pour les étudiants de toute l’université grâce à notre mineure, constitue une valeur ajoutée pour la communauté du campus. »

Cet article a été publié à l’origine sur Austin American-Statesman : L’École de leadership civique de l’UT accepte les candidatures pour l’automne 2025