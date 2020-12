Un lycée de Dublin fait face à une pétition en ligne affirmant « sexisme contre les étudiantes » après avoir prétendument conseillé aux étudiantes de ne pas porter de leggings serrés pour l’éducation physique, car ils pourraient « distraire » le personnel masculin et féminin.

Au sujet de 16000 personnes ont signé la pétition maintenant, affirmant qu’un groupe de filles avait dit de ne pas porter de leggings serrés pour leurs cours de gym.

La pétition indique que la raison invoquée par les autorités scolaires du Presentation College Carlow était que l’uniforme porté pour ces cours ne pouvait pas montrer « l’anatomie féminine » car il « distrait le personnel féminin et masculin de l’école », mais pas pour les étudiants. .

La pétition écrite de manière anonyme la qualifie de «terrible» et va dans le détail sur l’inégalité en ce qui concerne les attentes des uniformes scolaires masculins et féminins. Il mentionne comment les étudiants de sexe masculin n’étaient pas au courant de la situation et n’ont pas été informés du fait de porter des vêtements serrés qui mettent en valeur «l’anatomie masculine», ce qui, selon la pétition, est «probablement plus un problème».

Il poursuit en disant que les étudiants masculins ont tendance à porter des fesses plus serrées que leurs homologues féminins, et rien ne leur est jamais dit. La pétition demande: « Pourquoi les étudiantes se sentiraient-elles opprimées par une partie du corps que tout le monde a? »

Selon ITVplusieurs parents se sont également plaints de ce message, qui aurait été transmis lors de plusieurs réunions le mois dernier.

cependant, L’indépendant rapporte que Mary O’Driscoll, présidente du conseil des parents du Presentation College, a insisté sur le fait que l’école a tenu une réunion pour réitérer les règles relatives aux uniformes scolaires parce que les élèves avaient «pris sur eux» de porter ce qu’ils aiment pendant la pandémie.

Mary a dit que porter des leggings ne faisait pas partie du justaucorps ces derniers temps. Ce sont des pantalons de survêtement, dit-elle.