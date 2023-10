L’école de ballet Pointe Black de Londres veut briser les barrières raciales

Par Muvija M.

LONDRES (Reuters) – C’est un commentaire pointu sur ses cheveux afro-tressés qui a incité Ruth Essel à créer ce qu’elle appelle un espace sûr pour les danseurs noirs.

La fondatrice de la Pointe Black Ballet School de Londres a déclaré que lorsqu’elle était enfant, les professeurs et les assistants la punissaient pour ne pas correspondre au moule traditionnel de la ballerine, comme si elle utilisait sa race comme une sorte de rébellion.

« Je n’oublierai jamais ma première fois sur le point de danser sur une scène du West End », a déclaré Essel, décrivant le moment où, à l’âge de 10 ans, elle a commencé une répétition finale dans un théâtre en portant fièrement le chignon tressé que sa mère célibataire avait dépensé ses 100 derniers livres. sur.

Sa fierté s’est transformée en honte lorsque son professeur l’a pointée du doigt au milieu d’un groupe de danseurs presque entièrement blancs, en disant: « Vous allez enlever toutes ces choses en zigzag de vos cheveux parce que ça a l’air en désordre. »

Ce n’est qu’un des nombreux cas où Essel a eu le sentiment qu’être différente était « comme un choix de défi de ma part », a-t-elle déclaré. « Ce sont toutes des choses qui se sont produites avant que j’aie 16 ans, et je ne savais pas mieux. »

Ces défis ont inspiré Essel, responsable adjoint de programme dans une unité du Royal College of Psychiatrists, à créer Pointe Black en 2020, à l’âge de 26 ans.

« Je voulais qu’il y ait un environnement noir. Je voulais qu’il y ait des gens qui me ressemblent. Je voulais qu’il y ait un enseignant qui me ressemble », a-t-elle déclaré.

C’était encourageant, se souvient-elle, de pouvoir enfin porter des collants et des chaussures noirs, plutôt que le rose traditionnel des ballerines, « parce que c’était plus proche de ma couleur ».

L’image emblématique du danseur de ballet reste à la peau claire, même si cette forme d’art – née dans la Renaissance italienne en tant que divertissement de cour – s’est répandue à l’échelle mondiale avec des stars d’Asie, d’Amérique du Sud et de Cuba. Et les compagnies de ballet classique s’efforcent d’avoir un look uniforme, en particulier dans des œuvres comme « Le Lac des Cygnes », ce qui rend plus difficile l’embauche ou la promotion des danseurs de couleur.

Environ 2,2 % des danseurs des quatre plus grandes compagnies de ballet du Royaume-Uni sont d’origine noire, ce qui correspond à peu près à la population noire du pays qui est de 3 %, a déclaré Sandie Bourne, membre du comité de la Société britannique pour la recherche en danse, dans sa thèse de doctorat de 2017.

Au Royal Ballet, « nous sommes déterminés à faire de notre théâtre un lieu accueillant et inclusif pour tous », a déclaré un porte-parole de la compagnie.

« La danse est pour tout le monde », a déclaré un porte-parole de la Royal Academy of Dance, dont le programme est enseigné dans le monde entier. « Assurer la diversité dans le monde de la danse est important pour tout le monde à la RAD. »

Essel veut accélérer le changement en bouleversant le statu quo.

« Nous intégrons des pas et des styles de musique africains dans nos spectacles », a-t-elle déclaré. « J’ai des afros. J’ai des tresses. J’ai des rouleaux de permanente. J’ai des torsions. J’ai des bouffées afro. Et il s’agit vraiment de célébrer la personne, peu importe d’où elle vient. »

Maya Beale-Springer, une étudiante de 10 ans à Pointe Black et dans une autre école de ballet, aime explorer différents styles.

« Je découvre différents types de ballet, différentes musiques », a déclaré l’astrophysicien en herbe, après une répétition solo sans faille pour un prochain spectacle. « J’aime le ballet, donc j’aimerais le faire, mais j’espère que ma carrière ne me gênera pas. »

Essel, qui enseigne tous les cours de son école, y voit un espace sûr permettant aux danseurs noirs d’obtenir des conseils et un moyen de créer un réseau communautaire de studios, de danseurs et d’enseignants.

« Quand j’avais 15 ans, je voulais postuler dans une école de danse, mais j’étais découragée parce qu’on me disait que le monde du ballet n’était tout simplement pas vraiment prêt pour quelqu’un qui me ressemblait », se souvient Essel.

« Tout dans mon école correspond à ce que mon jeune moi aurait voulu. »

(Reportage de Muvija M et Alisia Abodunde ; rédaction de Muvija M ; édité par Richard Chang)