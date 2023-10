L’école d’Arras où un enseignant a été poignardé à mort lors d’une attaque terroriste est évacuée suite à une « menace à la bombe » alors que la France est en état d’alerte

Une ÉCOLE où un enseignant a été poignardé à mort par un homme au couteau en criant «Allahu Akbar » a été évacuée suite à une alerte à la bombe.

Le personnel et les élèves du collège et du lycée Gambetta d’Arras, en France, ont été contraints d’abandonner les salles de classe en raison de la peur.

Un policier français et son chien entrent dans le lycée Gambetta suite à une alerte à la bombe Crédit : AFP

Des agents montent la garde devant l’école d’Arras Crédit : AP

Dominique Bernard, 57 ans, a été poignardé à mort à l’école

Cela survient alors que les écoles de tout le pays s’apprêtent à observer une minute de silence après qu’un professeur de littérature a été mortellement poignardé et que trois autres personnes ont été blessées la semaine dernière lors d’une attaque perpétrée par un ancien élève.

Dominique Bernard, 57 ans, a été brutalement tué par ce fanatique après qu’un ancien dirigeant du Hamas, Khaled Meshaal, a appelé à une « Journée du Jihad » suite à l’effusion de sang en cours en Israël.

L’agresseur serait un « terroriste de l’EI » et réfugié tchétchène âgé de 19 ans, nommé Mohamed Mogouchkov.

Selon plusieurs informations, Mogouchkov aurait crié « Allahu Akhbar » avant d’utiliser deux couteaux pour poignarder les victimes.

Le gouvernement français a renforcé l’alerte nationale aux menaces et a ordonné le déploiement de jusqu’à 7 000 soldats d’ici lundi soir et jusqu’à nouvel ordre pour renforcer la sécurité et la vigilance en France.

Les autorités antiterroristes enquêtent sur l’agression à l’arme blanche de vendredi, et l’agresseur présumé ainsi que plusieurs autres personnes sont en détention, ont indiqué les procureurs.

Le suspect avait été récemment surveillé par les services de renseignement pour radicalisation.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré aujourd’hui : « Nous avons agi, nous agissons et nous continuerons d’agir pour que notre Ecole reste un sanctuaire pour nos étudiants et pour tous ceux qui y travaillent.

« Plus forte que la douleur, la douleur et le chagrin, l’école doit rester ce rempart contre l’obscurantisme. Elle le restera.

« Car à la haine aveugle, nous opposerons toujours la soif inextinguible d’enseigner. La soif d’apprendre. La soif de vivre libre. »

L’horrible attaque au couteau à Arras survient près de trois ans après qu’un autre enseignant, Samuel Paty, ait été tué près de Paris.

Il a été décapité par un Tchétchène radicalisé, tué ensuite par la police.