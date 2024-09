L’école D-3 de Springfield, dans l’Ohio, annule les événements sportifs jusqu’à dimanche en raison de problèmes de sécurité

L’université de Wittenberg, une université de division III située à Springfield, dans l’Ohio, a annulé tous les événements sportifs jusqu’à dimanche en raison de problèmes de sécurité sur le campus, a-t-elle déclaré mardi. L’université n’a pas précisé les problèmes mais a déclaré que les menaces étaient « continues ».

L’université a également annoncé que tous les cours seront dispensés à distance pour le reste de la semaine.

Samedi, Wittenberg a annulé tous les événements scolaires prévus pour dimanche, y compris tous les événements sportifs prévus. Après avoir examiné les nouvelles menaces lundi, l’école a décidé de poursuivre les précautions tout en collaborant avec les forces de l’ordre.

« Après avoir reçu de nouvelles menaces le lundi 16 septembre et dans le contexte de menaces de violence continues sur notre campus et dans la communauté de Springfield, Wittenberg fonctionnera entièrement à distance pour le reste de la semaine (du lundi 16 septembre au dimanche 22 septembre). L’université prend chaque menace au sérieux et la police de Wittenberg travaille en étroite collaboration avec d’autres organismes chargés de l’application de la loi pour enquêter en profondeur sur toutes les menaces proférées contre notre campus, nos employés et nos étudiants », a déclaré l’école dans un communiqué.

Les inquiétudes en matière de sécurité ont commencé la semaine dernière après le débat présidentiel, lorsque l’ancien président Donald Trump a répété une rumeur sans fondement selon laquelle des immigrants haïtiens à Springfield avaient enlevé et mangé des animaux domestiques.

Lundi, deux écoles primaires ont été évacuées en raison de menaces à la bombe. Le New York Times a rapporté que 33 menaces à la bombe ont été proférées contre des écoles de la ville depuis les accusations de Trump. La mairie de Springfield et deux hôpitaux ont également été menacés, selon le Times.

Lundi, DeWine a déclaré qu’il envoyait la police d’État dans la ville pour rassurer les citoyens de Springfield qu’ils étaient en sécurité.

« Nous devons prendre chaque menace au sérieux, mais les enfants méritent d’aller à l’école et les parents méritent de savoir que leurs enfants sont en sécurité », a déclaré le gouverneur. « Les mesures de sécurité renforcées contribueront à apaiser certaines des craintes suscitées par ces canulars. »

Wittenberg avait plusieurs équipes prévues pour participer à des événements entre mardi et dimanche, notamment le football masculin et féminin, le cross-country masculin et féminin, le tennis masculin, le hockey sur gazon, le volley-ball féminin, le football et le golf masculin et féminin.

« Nous reconnaissons que cela peut perturber les compétitions sportives précédemment prévues et tous les participants, mais nous demandons de la compréhension pendant cette période difficile pour notre université et notre communauté élargie de Springfield », a déclaré un porte-parole de Wittenberg Athletics dans un communiqué publié à L’Athlétique plus tard mardi.

Malheureusement, tous les événements sportifs intercollégiaux de Wittenberg jusqu’au dimanche 22 septembre ont été annulés en raison de problèmes de sécurité persistants sur le campus. — Wittenberg Athletics (@WittAthletics) 17 septembre 2024

En raison du grand nombre d’étudiants choisissant de rentrer chez eux pour leurs cours à distance, le personnel sportif de Wittenberg a déclaré qu’il travaillerait avec les étudiants athlètes pour créer des plans d’entraînement individuels jusqu’à ce que les sports soient autorisés à reprendre.

De plus, l’école tentera de reprogrammer tous les matchs manqués en raison de problèmes de sécurité.

« Notre staff d’entraîneurs étudie également actuellement d’autres opportunités pour remplacer les matchs que Wittenberg manquera cette semaine, y compris des options de jeu alternatives et même des mêlées », selon le communiqué.

Pour l’équipe féminine de cross-country de Wittenberg, les annulations verront les championnes de conférence consécutives manquer les événements du championnat All-Ohio prévus vendredi.

(Photo : Luke Sharrett / Getty Images)