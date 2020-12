Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Les ministres entament une action en justice concernant des projets de fermeture d’écoles

Le secrétaire à l’Éducation a entamé des poursuites judiciaires contre un conseil hier soir alors qu’il doublait sa menace de poursuivre les autorités locales en justice pour la fermeture prématurée des écoles. Dimanche, Greenwich est devenu le premier conseil de Londres à défier le gouvernement en demandant que toutes les écoles ferment à la fin de lundi et passent à l’apprentissage en ligne. Pourtant, Gavin Williamson a averti les conseillers que s’ils ne retiraient pas leur lettre aux enseignants avant 10 heures ce matin, il demanderait une injonction à la Haute Cour. Cela s’est produit alors que les ministres risquaient de perdre le contrôle des écoles de la capitale après que quatre autres arrondissements se soient penchés sur les fermetures précoces. Pourtant, le directeur de l’Ofsted a averti que l’apprentissage à distance n’est « pas un substitut » à la salle de classe, ajoutant que le verrouillage national et les épisodes répétés d’auto-isolement ont mis les enfants en retard de six mois.

La bataille britannique contre le coronavirus a reçu un coup inattendu lundi soir lorsqu’il est apparu qu’une mutation du virus avait été identifiée dans le Kent et pourrait être en partie responsable de l’augmentation alarmante du nombre de cas dans le Sud. Mais à quel point devrions-nous nous inquiéter de cette nouvelle variété? Sarah Knapton a cette analyse de ce que signifie la nouvelle souche. Michael Deacon esquisse comment le secrétaire à la Santé Matt Hancock a réagi après avoir appris la nouvelle souche et Sonia Friedman explique pourquoi plonger Londres dans le rang 3 menace de détruire le West End.

Les entreprises de médias sociaux s’exposent à des amendes suite à la révélation du devoir de diligence

Les entreprises de médias sociaux font face à des amendes de plusieurs milliards de livres pouvant aller jusqu’à 10% de leur chiffre d’affaires pour avoir enfreint les lois sur le devoir de diligence, les ministres ayant promis qu’il n’y aurait « pas d’espace sécurisé en ligne pour des horreurs comme les abus sexuels sur enfants ou le terrorisme ». Dévoilement du nouveau devoir de diligence dans un article pour Le télégraphe, Oliver Dowden, le secrétaire à la Culture, a déclaré que le gouvernement prendrait également le pouvoir de fermer les entreprises qui ne parvenaient pas à supprimer le contenu de maltraitance d’enfants, de terrorisme ou de suicide de leurs sites. Pendant ce temps, la première étude du genre menée par les procureurs a révélé que plus d’un tiers des harceleurs exploitent des contrôles d’identité laxistes sur les réseaux sociaux pour harceler leurs victimes.

Biden attaque Trump alors que la victoire est confirmée

Le président élu Joe Biden a réprimandé vigoureusement les attaques de Donald Trump sur la légitimité de sa victoire à l’élection présidentielle américaine après que le collège électoral l’ait confirmé comme prochain président. Lors de sa première attaque prolongée contre M. Trump depuis les élections, M. Biden a déclaré que le président et ses alliés « avaient refusé de respecter la volonté du peuple, refusé de respecter l’état de droit et refusé d’honorer notre constitution ». Peu de temps après la confirmation de la victoire de son rival, M. Trump a déclaré que son procureur général Bill Barr, qui a contredit ses affirmations selon lesquelles les élections du 3 novembre avaient été entachées de fraude, quitterait ses fonctions.

‘La marée tourne’ | Le milliardaire propriétaire de la chaîne de mode H&M a interdit toute chasse dans son vaste domaine après des allégations de pratique illégale par un groupe local de cavaliers. Lisez la suite pour savoir pourquoi les saboteurs prétendent que les chasses «se battent pour leur existence».

