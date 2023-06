L’école ciblée par le massacre en Ouganda a été construite avec l’aide d’une organisation canadienne à but non lucratif

L’école ougandaise où les assaillants ont tué des dizaines d’élèves vendredi a été construite avec l’aide d’un organisme canadien à but non lucratif, a confirmé le cofondateur et ancien vice-président du groupe à CBC News.

La Partnerships for Opportunity Development Association (PODA), basée en Colombie-Britannique, a aidé à construire l’école entre 2010 et 2011, a déclaré Peter Hunt à CBC News dimanche par SMS, confirmant les déclarations antérieures du ministre ougandais de l’Éducation et des reportages du New York Times.

Hunt a été vice-président de PODA jusqu’en 2020, selon son profil LinkedIn, et il dit que lui et Natalie Hunt, sa partenaire et cofondatrice du groupe, ont démissionné du conseil d’administration et « n’ont pas été impliqués depuis plusieurs années. »

La paire est « incrédule » face à l’attaque, a déclaré Hunt.

« Nous sommes bouleversés qu’une chose aussi terrible puisse arriver à des jeunes innocents », a-t-il déclaré.

« Nos pensées vont à tous nos amis, les étudiants et les enseignants, ainsi qu’aux membres de la communauté de Mpondwe et Bwera, qui ont tant perdu de façon insensée. »

Trente-huit élèves figuraient parmi les au moins 42 victimes de l’attaque de vendredi soir à l’école secondaire de Mpondwe Lhubiriha, située dans la ville occidentale de Mpondwe, près de la frontière congolaise.

Un dortoir détruit par un incendie est visible dimanche à l’intérieur de l’école secondaire de Lhubiriha. (Hajarah Nalwadda/Associated Press)

PODA, fondée au début des années 2000, se décrit comme une organisation gérée par des bénévoles qui collecte des fonds et envoie des bénévoles pour des projets en Afrique visant le développement, selon son site Web désormais inaccessible.

« Il s’agissait d’un … projet dirigé par la communauté », a déclaré Hunt, faisant référence aux habitants de Mpondwe et de la ville voisine de Bwera, ajoutant que l’initiative « incluait des programmes de chèvres laitières, des initiatives de femmes et l’apiculture ».

Il a noté que l’école est « détenue et exploitée par la communauté » et qu’aucun actif n’appartient à des Canadiens.

Le président dénonce une attaque « terroriste »

Certains étudiants ont été brûlés au-delà de toute reconnaissance lors de l’attaque; d’autres ont été abattus ou massacrés après que des militants armés de fusils et de machettes ont attaqué l’école. Les autorités ougandaises pensent qu’au moins six étudiants ont été enlevés.

L’attaque est imputée aux Forces démocratiques alliées (ADF), qui revendiquent rarement la responsabilité des attaques. Les ADF ont établi des liens avec le groupe État islamique et ont été accusées d’avoir lancé de nombreuses attaques ces dernières années visant des civils dans des régions reculées de l’est du Congo.

Dans un communiqué publié dimanche, le président ougandais Yoweri Museveni a qualifié l’attaque de « criminelle, désespérée, terroriste et futile », promettant de déployer davantage de troupes du côté ougandais de la frontière.