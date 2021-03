L’école catholique suscite des réactions négatives après avoir enseigné aux élèves que le sexe gay est mauvais

Une école catholique de premier plan a été critiquée pour avoir enseigné aux élèves que le sexe gay est mauvais et que les hommes ont été «créés pour initier des relations sexuelles».

Le lycée catholique romain St Mary de Lugwardine, Herefordshire, a introduit le programme controversé «A Fertile Heart» dans les cours.

Le programme s’oppose au mariage gay et lesbien et déclare que les hommes ont été «créés pour initier des relations sexuelles» tandis que les femmes étaient des «récepteurs-répondeurs» du sexe.

Un chapitre affirme que les hommes et les femmes ont été conçus pour avoir des rôles spécifiques, en particulier dans le sexe et les relations.

Le lycée catholique romain St Mary a été critiqué pour avoir enseigné aux élèves à utiliser des manuels « homophobes et misogynes » sur les relations sexuelles produits et approuvés par l’Église catholique.

Il suggère que «l’homme a été créé pour être l’initiateur des relations sexuelles et la femme le récepteur-répondeur».

Une autre section dit que l’homosexualité doit être traitée avec « sensibilité », mais ajoute: « Nous ne pouvons nier la réalité objective du sexe orienté vers la procréation et la famille, ni le lien entre cela et le mariage, l’engagement et la parentalité. »

Un lien ci-dessous renvoie à un clip Youtube du militant catholique américain Jason Evert, qui soutient que les homosexuels ne peuvent pas avoir de « vrai » mariage et devraient s’abstenir de relations sexuelles.

Sur la page suivante, il suggère que la pilule contraceptive est un «danger moral» parce qu’elle «conduit un bus à travers la fertilité féminine».

Le lycée catholique romain St Mary de Lugwardine, Herefordshire, qui enseigne aux élèves âgés de 11 à 16 ans, a introduit le programme controversé « Un cœur fertile » dans les cours

Un chapitre affirme que les hommes et les femmes ont été conçus pour avoir des rôles spécifiques, en particulier dans le sexe et les relations.

Une autre section dit que l’homosexualité doit être traitée avec « sensibilité », mais ajoute: « Nous ne pouvons nier la réalité objective du sexe orienté vers la procréation et la famille, ni le lien entre cela et le mariage, l’engagement et la parentalité »

Les livres Key Stage ont été produits par un groupe de prêtres des diocèses de Birmingham, Cardiff, Clifton et Shrewsbury, et ont été approuvés par l’archevêque de Birmingham.

Le programme a reçu une réponse mitigée de la part des parents, certains affirmant qu’il «apprend aux enfants à être homophobes».

Le parent Graeme Walker, 45 ans, a déclaré: « L’école est incroyablement efficace pour amener les enfants à réaliser leur potentiel, mais j’ai un gros problème avec A Fertile Heart.

« Non seulement les élèves apprennent-ils qu’une vision désuète et franchement homophobe des relations entre personnes de même sexe, mais aussi sans vergogne misogyne.

«J’ai fait part de mes préoccupations à l’école, mais je crains que mes opinions ne soient tombées dans l’oreille d’un sourd. Le succès a rendu les directeurs d’école aveugles à toute critique.

Une autre maman, qui ne voulait pas être nommée, a soutenu le programme. Elle a déclaré: « Les parents savent que c’est une école catholique, enseignant les croyances catholiques.

«Je dirais aux gens qui n’approuvent pas ce programme de simplement retirer vos enfants de l’école.

La ressource pédagogique a été approuvée par l’archidiocèse de Cardiff et a été déployée dans 56 écoles catholiques de Cardiff ainsi qu’à l’école St Mary.

Le directeur Stuart Wetson a défendu l’adoption de « A Fertile Heart » et a déclaré que cela offrait aux élèves un « débat large et équilibré » sur le sexe.

Felicity Norman, membre du cabinet des enfants et des familles du Herefordshire Council, a critiqué le programme et a appelé à sa suppression.

Elle a déclaré: « Cela semble être en contradiction avec le rôle essentiel d’une école de favoriser des relations bienveillantes et coopératives entre tous les enfants et le personnel, de respecter les différences et de soutenir et d’encourager les enfants dans leur lutte contre les difficultés de l’adolescence.

« Nous sommes troublés par l’échec de l’archidiocèse de Cardiff, chargé de diriger ses écoles sur ce qu’il enseigne, de nous répondre sur ceci ou d’autres questions concernant la protection des enfants, malgré les tentatives de notre part de s’engager avec eux. .

« L’autorité locale n’a aucun pouvoir sur ce que les écoles de l’archidiocèse de Cardiff choisissent d’enseigner dans le Herefordshire. »

L’école St Mary, qui a célébré son 150e anniversaire en 2011, accueille 745 élèves âgés de 11 à 16 ans et est un centre d’excellence pour l’anglais et les arts.

Elle a également été classée meilleure école publique du Herefordshire au cours de la dernière décennie et a reçu une note d’Ofsted « exceptionnelle » en 2019.

Le directeur Stuart Wetson a défendu l’adoption de «A Fertile Heart» et a déclaré que cela offrait aux élèves un «débat large et équilibré» sur le sexe.

Il a déclaré: « Conformément aux orientations du ministère de l’Éducation sur les relations et l’éducation sexuelle, nous nous engageons à offrir à nos élèves des opportunités de débat large et équilibré sur un éventail de questions tout en enseignant des perspectives religieuses distinctes sur les relations.

«Nous continuons à examiner et à évaluer notre pratique, en partageant les commentaires des enseignants, des élèves et des parents avec l’archidiocèse de Cardiff et les éditeurs de ressources clés.

«Veuillez consulter nos rapports d’inspection les plus récents d’Ofsted et de la section 48, qui commentent directement notre disposition« exceptionnelle »dans tous les domaines.»

Dans un communiqué, un porte-parole du programme a déclaré qu’il était «conçue principalement mais pas exclusivement comme une ressource pour les écoles catholiques», et que l’édition révisée actuelle était «en pleine conformité avec l’enseignement moral de l’Église» et avait «l’aval et le soutien actif de plusieurs évêques catholiques».

Le porte-parole a ajouté qu’ils étaient « tristes » d’entendre les préoccupations des conseillers, et a déclaré que certains paragraphes d’un manuel précédent « étaient susceptibles d’être mal interprétés » et avaient ensuite été « modifiés ».

Le ministre des Écoles, Nick Gibb, a déclaré que c’était aux écoles de décider quelles ressources elles choisissaient de soutenir.

Il a ajouté: « Le département a déclaré que les écoles ne devraient pas travailler avec des agences qui adoptent des positions extrêmes, et cela devrait également se refléter dans le choix des ressources de l’école. »