L’école a fouillé le sac à dos d’un enfant de 6 ans avant le tournage de Newport News, selon des responsables

Abigail Zwerner, l’enseignante, était au milieu d’une leçon de routine dans sa classe de première année lorsque, selon les autorités, le garçon a soudainement sorti l’arme et l’a pointée sur elle.

Au moment de la fusillade, “l’arme à feu était exposée de sa personne, pas de son sac à dos”, a déclaré Steve Drew, le chef de la police de Newport News.

Une seule balle a transpercé Mme Zwerner, 25 ans, qui a été grièvement blessée mais qui se remet à l’hôpital. La loi de Virginie interdit de laisser une arme chargée là où elle est accessible aux enfants de moins de 14 ans, mais contrairement à certains autres États, tels que l’Oregon et le Massachusetts, il n’existe pas de loi générale exigeant que toutes les armes soient stockées en toute sécurité dans les maisons.

Mark Anthony Garcia Sr., 38 ans, père d’un élève de deuxième année à Richneck Elementary, a déclaré que son “cœur s’était effondré” lors de la réunion virtuelle de jeudi soir lorsque le surintendant a déclaré que l’école était au courant d’une possible arme dans le bâtiment. Selon M. Garcia, le surintendant a indiqué que le sac à dos de l’enfant avait été fouillé lorsque l’enfant est arrivé à l’école vers 11 h 30, environ deux heures et demie avant la fusillade.

“Il y a beaucoup de questions sans réponse ici et des opportunités manquées pour la sécurité de tous – pas seulement des étudiants, pour tout le monde dans ce bâtiment”, a-t-il déclaré.

Comme dans de nombreuses autres fusillades dans des écoles, l’affaire a renouvelé la conversation sur la santé mentale des enfants et la sécurité de l’école. Les écoles ont également fait l’objet d’un examen minutieux pour leurs réponses avant les attaques, comme lors de la fusillade de 2021 à Oxford High School dans le Michigan. Dans cette affaire, un étudiant, Ethan Crumbley, a plaidé coupable d’avoir tué quatre étudiants et blessé sept autres personnes. Après qu’un enseignant ait observé des dessins violents en classe et que ses parents aient refusé de le ramener à la maison, il est resté à l’école. Ses affaires n’ont pas été fouillées.

Les responsables de l’école de Newport News ont rapidement décidé d’installer des détecteurs de métaux dans tous les bâtiments scolaires, une stratégie qui a suscité un débat mais qui est également devenue plus populaire à mesure que les fusillades dans les écoles sont devenues plus courantes.