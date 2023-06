Une ÉCOLE a été dynamitée après avoir dit aux élèves se plaindre sur les frais de voyage : « Ne vous attendez pas à ce que tout vous soit donné. »

Les parents ont qualifié le comportement de l’école de Coventry d ‘ »inacceptable », tout en disant qu’il « fait honte » aux familles en difficulté.

L’école Ash Green de Coventry a été critiquée par les parents pour avoir dit aux élèves « ne vous attendez pas à ce que tout vous soit donné » Crédit : BPM

Le message concernait le prix d’un voyage à venir Crédit : BPM

Ash Green School s’est maintenant excusé d’avoir fait de tels commentaires lors d’une excursion d’une journée à venir, ce qui a suscité la fureur des parents.

L’école a envoyé le message concernant la visite de fin d’année des années 10 au parc à thème Drayton Manor dans le Staffordshire.

Il disait : « Tout élève qui se plaint du prix, la réponse est simple, vous n’avez pas besoin de faire le voyage.

« Vous avez tant reçu, ne vous attendez pas à ce que tout vous soit donné dans la vie. »

Un parent a déclaré que le message « faisait honte » aux familles aux prises avec la crise du coût de la vie.

Ils ont déclaré à CoventryLive: « L’audace de faire honte aux enfants et aux parents tout en faisant l’objet d’une enquête par Ofsted est stupéfiante. »

Le parent faisait référence au fait que l’école avait été giflée avec un avertissement massif après avoir obtenu une note « inadéquate » par le chien de garde.

Le rapport a fustigé la direction de l’école, le mauvais comportement des élèves et les faibles taux de fréquentation.

Les commentaires autour des étudiants « se plaignant » ont été collés sur des écrans à l’intérieur des salles de classe la semaine dernière.

Un autre parent a déclaré: « Si rien d’autre, le ton est menaçant et inacceptable.

« Cela suit à peu près exactement ce qu’Ofsted a dit à propos de l’école. »

Ash Green School a déclaré: « Nous nous excusons pour le ton de ce message, qui ne reflète en aucun cas nos valeurs.

« Nous avons également présenté nos excuses au parent qui nous a contacté directement au sujet de ce message.

« Ash Green School avait en fait précédemment écrit aux parents pour leur demander de les contacter s’il y avait des obstacles financiers à la participation de leur enfant au voyage.

« Nous travaillons dur pour être une école inclusive et accueillante et souhaitons que tous les élèves puissent bénéficier de la gamme d’expériences et d’opportunités que nous offrons.

« Nous veillerons à ce que toutes les communications aux groupes de tuteurs étudiants, le cas échéant, soient examinées par les hauts dirigeants à l’avenir. »