L’écoféminisme est depuis longtemps un outil pour les formes prémonitoires de création artistique

En septembre 2020, Le roman de 1993 d’Octavia E. Butler Parabole du semeur apparu sur le New York Times liste des best-sellers pour la première fois. L’histoire d’un adolescent noir de Californie à la recherche d’un moyen de vivre de manière durable dans une communauté ravagée par le changement climatique, les incendies et les troubles civils semblait plus d’actualité que jamais, d’autant plus que le roman débute en juillet 2024. Cet automne-là, Butler, qui était le premier auteur de science-fiction à recevoir une bourse MacArthur « Genius », a également été inscrit au programme d’un séminaire sur l’écoféminisme dispensé par l’historienne de l’art Jane McFadden et la conservatrice Catherine Taft à l’ArtCenter College of Design de Pasadena, en Californie.

Taft et McFadden exploraient indépendamment l’intersection du féminisme, de la nature et du land art lorsqu’ils se sont réunis pour enseigner le séminaire. Ils ont été frappés par la façon dont l’histoire de Butler semblait dépasser la fiction pour devenir réalité. Sa métaphore du semeur plantant des graines semblait également être un moyen idéal de reconsidérer ce mouvement activiste sous-reconnu et de faciliter un dialogue sur la manière dont nous nous engageons avec le monde naturel. Au milieu de la pandémie, des manifestations et des comptes qui ont suivi le meurtre de George Floyd plus tôt cette année-là, leur timing était également difficile et personnel.

« Catherine venait de devenir maman et je venais de perdre ma mère », se souvient McFadden, doyen des études interdisciplinaires d’ArtCenter, dans une récente interview avec ARTactualités. « La pandémie se produisait, nous enseignions en ligne, la Californie avait pris feu et les conditions locales de nos vies ainsi que les preuves d’une crise sociale et mondiale s’accumulaient autour de nous. »

Taft travaillait sur une exposition sur l’écoféminisme depuis 2018 pour LAXART, dont elle est commissaire depuis 2015. Après un retard lié à Covid, cette exposition, intitulée « La vie sur Terre : art et écoféminisme », a ouvert ses portes en septembre dans le cadre du L’initiative d’exposition de la Getty Foundation, PST ART: Art & Science Collide, a inauguré le déménagement de LAXART dans une nouvelle maison et son changement de marque sous le nom de The Brick. (Le catalogue qui accompagne l’exposition, édité par Taft et McFadden et publié fin 2025, sera la première publication scientifique complète sur l’écoféminisme, passant en revue l’activisme écologique et les productions artistiques.)

Présentant le travail de 16 artistes réalisés entre les années 1970 et aujourd’hui, y compris de nouvelles commandes, « Life on Earth » examine comment un groupe intersectionnel d’artistes du monde entier utilise différentes disciplines pour explorer les méthodologies écoféministes.

« L’écoféminisme est un outil que tout le monde peut utiliser », a déclaré Taft. « Je le considère comme un outil de réflexion, une façon de commenter et de critiquer les puissances qui détruisent notre environnement et les systèmes patriarcaux et capitalistes qui soutiennent cette destruction. »

Leslie Leibowitz Starus, L’heure de la pousse, c’est maintenant !2024, vue de l’installation dans « La vie sur Terre : art et écoféminisme » de The Brick, 2024, à The Brick. Photo Ruben Diaz/avec l’aimable autorisation de Brick

Le terme écoféminisme est apparu pour la première fois dans un essai de l’auteur et militante française Françoise d’Eaubonne dans son livre de 1974 Féminisme ou mort : comment le mouvement des femmes peut sauver la planète. d’Eaubonne postule que le patriarcat non seulement subordonne le corps des femmes, mais conduit également à l’exploitation de la nature. À peu près à la même époque, aux États-Unis, les artistes féministes de la deuxième vague ont utilisé leurs pratiques pour établir des liens similaires entre la violence contre les femmes et la violence contre la nature, en particulier lors des manifestations antinucléaires et environnementales des années 70 et 80.

Plus récemment, dans leur livre historique de 2014, ÉcoféminismeVandana Shiva et Maria Mies plaident, entre autres, pour un retour aux savoirs autochtones traditionnels féminins qui évitent la mono-agriculture et les aliments génétiquement modifiés, tout en reconnaissant que les personnes les plus touchées par le changement climatique sont les communautés marginalisées de couleur et les femmes. Comme l’écrit le sociologue et activiste australien Ariel Salleh dans l’avant-propos de son livre : « Les féministes écologiques sont à la fois des combattantes de rue et des philosophes ».

L’exposition actuelle à The Brick comprend des artistes écoféministes pionnières comme Leslie Leibowitz Starus et Aviva Rahmani, dont les premières performances étaient centrées sur la violence contre les femmes et ont ensuite évolué vers des préoccupations écologiques. Pour Leibowitz Starus, cela signifiait une agriculture urbaine et une pratique artistique aux côtés d’une entreprise de superaliments appelée Sproutime. Son installation, L’heure de la pousse, c’est maintenant ! (2024), comprend une affiche de protestation créée pour la première fois en 1979, qui dit simplement « Les femmes récupèrent la Terre », ainsi que des seaux de graines et des plateaux de pousses vivantes.

Documentation par diapositives d’Aviva Rahmani d’une pièce de performance de 1972, Éducation physiquerappelle les cycles de la vie et le traitement et le mauvais traitement de l’eau en tant que ressource précieuse. Fac-similés de Rahmani Journaux du réseau fantôme (1991-2000) documentent sa restauration réussie d’une décharge au large des côtes du Maine pour en faire une zone humide florissante et régénératrice qui est aussi sa maison.

« Les idées écoféministes ont été internalisées dans la culture, même si une grande partie des travaux antérieurs ont disparu du discours », a déclaré Rahmani. ARTactualités. « Ils n’utilisent peut-être pas cette étiquette, mais les jeunes artistes affirment les mêmes choses qui nous ont motivés. La nature est belle et importante ; la nature est fragile et c’est aussi ce que signifie être une femme. Les femmes doivent être protégées – nous avons le droit d’être protégées, tout comme la nature a le droit d’être protégée.

Caroline Caycedo, Ñañay Kculli ~ S’oam Bawi Wenag ~ Kiik K’úum2024, vue de l’installation dans « La vie sur Terre : art et écoféminisme » de The Brick, 2024, à The Brick. Photo Ruben Diaz/avec l’aimable autorisation de Brick

Comme Rahmani, l’artiste d’origine colombienne Carolina Caycedo, basée à Los Angeles, s’intéresse à la protection de la biodiversité et à l’agriculture régénérative. Sa pièce commandée, Ñañay Kculli ~ S’oam Bawi Wenag ~ Kiik K’úum (2024), honore la pratique autochtone consistant à planter ensemble du maïs, des courges et des haricots en tant que triumvirat de biodiversité qui contribue à maintenir la santé des sols, tout en servant également de base alimentaire. Ses graines de bois plus grandes que nature soulignent le motif universel de la graine qui traverse le spectacle. Elle les berce dans des hamacs en jute et ils sont suspendus au plafond, englobant le spectateur comme des gardiens capables de nous montrer la voie à suivre.

« Les graines sont de petites choses qui sont d’une puissance incroyable si vous en prenez soin », a déclaré Caycedo. « Ils grandissent, perdurent et honorent les femmes autochtones qui entretiennent ces connaissances, en se connectant aux généalogies féministes des femmes qui mènent les luttes pour la justice environnementale à travers le continent. »

Le savoir générationnel joue également un rôle dans les œuvres de l’artiste sud-coréen Yo-E Ryou, axées sur la culture de Haenyeoles femmes plongeuses de l’île de Jeju qui pratiquent la plongée en apnée et récoltent des coquillages pour gagner leur vie. Pour 숨 오케스트라 (Breath Orchestra), Acte 1, 2024Ryou a créé une symphonie de souffle féminin de plongeuses âgées de 10 à 80 ans. C’est un rappel poétique de la force universelle de la vie et de la façon dont le souffle nous soutient en symbiose avec les océans.

Vue de l’installation « Life on Earth : Art & Ecofeminism », 2024, à The Brick, Los Angeles. Photo Ruben Diaz/avec l’aimable autorisation de Brick

Pendant ce temps, l’installation multimédia d’Alicia Piller, Contrôle de mission. Graine de terre (2024), est un environnement immersif qui vous invite à vous asseoir et à expérimenter la sagesse prémonitoire de Butler. Parabole du semeur. Earthseed fait référence à la nouvelle religion créée par la protagoniste de Butler, Lauren Olamina, dans laquelle « Tout ce que vous touchez, vous le changez. / Tout ce que vous changez, vous change. / La seule vérité durable est le changement / Dieu est le changement.

S’appuyant sur les archives de l’auteur de la bibliothèque Huntington, du musée d’art et des jardins botaniques de Saint-Marin, à proximité, Piller a incorporé des photographies des nombreuses notes manuscrites de Butler sur le changement climatique et le leadership des femmes. En utilisant des matériaux trouvés recyclés, des morceaux de nature comme des graines et des pommes de pin, ainsi que des formes imaginaires ressemblant à des organismes, Piller a déclaré : « Je veux que vous soyez impliqués dans cette histoire. Vous êtes la prochaine étape de ce mouvement ascendant. On parle de choses lourdes, de destruction de la planète mais ne nous attardons pas sur la tristesse ou le désespoir. Essayons de trouver quelque chose ensemble.