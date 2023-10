L’éco-guerrière Greta Thunberg inculpée pour avoir manifesté devant une conférence sur l’énergie

La militante ECO Greta Thunberg a été inculpée hier pour une manifestation devant une conférence sur l’énergie.

La police l’a détenue mardi lors d’un rassemblement devant l’hôtel InterContinental, dans le centre de Londres, où se réunissaient des dirigeants de compagnies pétrolières.

La militante pour le climat Greta Thunberg a été inculpée pour une manifestation devant une conférence sur l’énergie au centre de Londres. Crédit : Alay

Le Suédois, 20 ans, a été accusé d’entrave à la voie publique et libéré sous caution pour comparaître devant le tribunal d’instance de Westminster le 15 novembre.

La police a donné son adresse à Dorset, où elle résiderait.

Elle faisait partie des 26 personnes inculpées pour la manifestation organisée par Fossil Free London.

Lors de la manifestation, elle avait déclaré aux caméras : « Le monde se noie sous les combustibles fossiles. Nos espoirs et nos rêves sont emportés par un flot d’écoblanchiment et de mensonges.»

Des éco-guerriers ont bloqué l’accès à l’hôtel en s’asseyant et en se tenant debout sur le trottoir près de l’entrée.

Thunberg a été photographié en train d’être emmené par des policiers et mis dans un fourgon de police avec d’autres.

Plus tôt, elle s’est adressée aux caméras en déclarant : « Le monde se noie sous les combustibles fossiles. Nos espoirs, nos rêves et nos vies sont emportés par un flot d’écoblanchiment et de mensonges.

« Il est clair depuis des décennies que les industries des combustibles fossiles étaient bien conscientes des conséquences de leurs modèles économiques, et pourtant, elles n’ont rien fait.

« Au contraire, ils ont activement retardé, détourné et nié les causes de la crise climatique et semé le doute sur leur propre engagement dans cette crise. »

Thunberg est devenue une icône mondiale à l’âge de 15 ans en 2018 après avoir séché l’école jusqu’aux élections suédoises pour influencer le résultat et avoir forcé sa famille à changer son mode de vie et à réduire son empreinte carbone.

Elle a manifesté devant le parlement de Stockholm pour forcer le pays à se conformer à l’accord de Paris sur le climat de 2015.

Le jeune magnétique a méprisé les dirigeants mondiaux lors d’une conférence de l’ONU sur le climat en 2019 et est devenu un modèle pour des millions d’adolescents.