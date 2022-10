L’éco-activiste David Suzuki prendra sa retraite de « The Nature of Things » de CBC au printemps – Kelowna Capital News

L’éco-activiste David Suzuki dit qu’il prendra sa retraite au printemps prochain de son poste de longue date en tant qu’animateur de l’émission « The Nature of Things » de CBC.

L’écologiste et diffuseur scientifique de 86 ans a annoncé le plan hier soir lors d’une entrevue avec Ian Hanomansing à l’émission «The National» de CBC.

Suzuki a commencé à héberger la série il y a exactement 43 ans, le 24 octobre 1979, et dit qu’il est temps pour un nouvel hôte d’apporter “une contribution plus fraîche et plus imaginative”.

CBC dit que ses plans après le départ de Suzuki seront confirmés dans les semaines à venir.

Une 62e saison de « The Nature of Things » sera lancée le 6 janvier 2023 sur CBC TV et CBC Gem.

Le dernier épisode de Suzuki devrait être diffusé au printemps.

“J’ai eu la chance d’être doté d’une bonne santé, ce qui m’a permis de rester l’hôte de la série longtemps après ma” date de péremption “”, a déclaré Suzuki dans un communiqué de presse de CBC publié dimanche soir.

“Le vieillissement est un processus biologique naturel qui crée des opportunités pour des contributions plus fraîches et plus imaginatives de la part des jeunes et pendant des années, j’ai averti que pour assurer la poursuite de” La nature des choses “, nous devons nous préparer à la transition lorsque je partirai. Ce moment est maintenant.

La vice-présidente exécutive de CBC, Barbara Williams, a déclaré que Suzuki laisse un « héritage indélébile ».

“David a rendu la science plus accessible à d’innombrables téléspectateurs au Canada et dans le monde, trouvant de nouvelles façons de démystifier notre monde complexe et d’illustrer comment l’avenir de l’humanité et le monde naturel ne peuvent être séparés – bien avant que le changement climatique ne devienne un sujet brûlant”, Williams a déclaré dans le communiqué.

Suzuki s’est joint à la CBC en 1971 avec la série télévisée « Suzuki on Science ». En 1974, il a développé et animé l’émission de radio populaire de longue date “Quirks and Quarks”, et plusieurs autres émissions spéciales télévisées ont suivi.

Sa position comme l’une des personnalités les plus populaires du Canada s’est forgée en 1979 lorsqu’il a pris la relève en tant qu’animateur de “The Nature of Things”. En témoignage de son large attrait, le magazine scientifique a été renommé “La nature des choses avec David Suzuki” et a doublé de longueur par rapport à son format d’origine d’une demi-heure.

—La Presse canadienne

