L’éclosion de COVID-19 chez les vétérans entraîne un règlement de 58 millions de dollars

SPRINGFIELD, Massachusetts (AP) – Un juge fédéral a approuvé un règlement de près de 58 millions de dollars dans le cadre d’un recours collectif intenté en réponse au décès de dizaines d’anciens combattants qui ont contracté le COVID-19 dans un foyer pour anciens combattants du Massachusetts.

“C’est avec le cœur lourd que nous sommes arrivés à la ligne d’arrivée dans cette affaire”, a déclaré mardi Michael Aleo, un avocat des plaignants, au lendemain de l’approbation du règlement par un juge du tribunal de district américain de Springfield.

L’épidémie de coronavirus au foyer des soldats à Holyoke au printemps 2020 a été l’une des épidémies les plus meurtrières dans un établissement de soins de longue durée aux États-Unis

Les avocats des plaignants ont déclaré que 84 résidents étaient décédés et qu’à peu près le même nombre était tombé malade. Au total, 164 plaignants comprennent des anciens combattants qui ont été testés positifs pour la maladie et ont survécu ainsi que les familles de ceux qui sont décédés. Plusieurs des vétérans qui ont survécu au COVID-19 sont morts d’autres causes depuis le dépôt de la plainte, a déclaré Aleo.

“Les familles sont reconnaissantes que nous ayons pu mener à bien cette affaire”, a déclaré Aleo. “Tester l’affaire aurait pris des années.”

Le montant initial du règlement annoncé en mai était de 56 millions de dollars, mais il a été porté à environ 58 millions de dollars avec l’ajout de trois plaignants supplémentaires, a-t-il déclaré.

Les familles des anciens combattants décédés recevront un minimum de 400 000 $ chacune, tandis que les anciens combattants qui ont contracté la maladie et qui ont survécu recevront un minimum de 10 000 $ selon les termes du règlement.

Aleo s’attend à ce que le règlement soit versé dans un délai de quatre à huit semaines.

Les accusés dans l’affaire étaient quatre anciens dirigeants de la maison d’État et le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, l’agence d’État qui supervise l’établissement. Avec l’approbation du règlement, qui est payé par l’État, les réclamations contre les cinq ont été abandonnées.

Une enquête menée par un ancien procureur fédéral engagé par le gouverneur Charlie Baker a révélé que la direction de la maison avait pris plusieurs décisions «tout à fait déroutantes» qui avaient permis au virus de se propager presque sans contrôle.

The Associated Press