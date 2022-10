L’éclosion de COVID-19 à l’établissement de soins de longue durée de Vernon entraîne 6 décès – Kelowna Capital News

Une épidémie de COVID-19 à l’établissement Polson Extended Care à Vernon a fait six morts.

L’épidémie a été déclarée terminée par Interior Health (IH) le jeudi 13 octobre.

Il y a eu un total de 43 cas, une hospitalisation et six décès liés à l’épidémie.

«Cela rappelle que si la plupart des gens souffrent de maladies moins graves, voire bénignes, dues au COVID, les résidents des établissements de soins de longue durée sont très vulnérables aux infections graves au COVID-19, aux complications et au décès en raison de leur âge avancé et de la présence de nombreuses maladies ou traitements médicaux chroniques », a déclaré IH dans un communiqué.

L’autorité sanitaire a déclaré que les résidents étaient prioritaires pour être les premiers à recevoir la vaccination et qu’ils étaient également prioritaires pour obtenir leur premier et deuxième rappel tôt.

“Heureusement, cela a fourni à la plupart des résidents une solide protection contre les maladies graves avant d’être exposés au virus.”

Selon IH, la variante Omicron est plus transmissible que n’importe quelle variante préoccupante précédente, et il n’est pas surprenant de voir un nombre plus élevé de cas dans les établissements de soins de longue durée.

« La protection des personnes les plus vulnérables est la raison pour laquelle nous continuons à promouvoir la vaccination et les rappels pour les personnes de tous âges. La vaccination consiste à protéger ceux qui vous entourent ainsi qu’à vous protéger », a déclaré IH.

“Alors que la gravité des cas a été relativement faible ces derniers mois, ce qui reflète tous les progrès que nous avons réalisés ces deux dernières années, nous continuons à être très vigilants et à mettre en place des mesures de protection et de contrôle lorsque des cas sont identifiés, assurer un niveau de protection adéquat à nos résidents âgés.

IH a ajouté que depuis décembre 2021, la variante Omicron a «presque complètement remplacé» toutes les autres variantes préoccupantes et est désormais de loin la variante COVID-19 la plus fréquente trouvée dans les cas au Canada et dans le monde.

Brendan Shykora

