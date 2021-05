Le 10 juin prochain marquera la rare observation de l’éclipse solaire « Ring of Fire » lorsque la lune glissera juste devant le soleil. Ce phénomène rare se produit lorsque la lune se déplace directement devant le soleil tout en étant encore loin de celui-ci. Comme la lune ne couvre pas complètement le soleil, elle semble former un anneau de lumière ou de soleil autour de la lune lorsqu’elle projette une ombre sur la Terre.

La première éclipse de cette année sera visible de certaines régions du nord-est du Canada, du Groenland, du pôle Nord et de l’Extrême-Orient russe. L’éclipse sera partiellement visible depuis les régions du nord et de l’est de l’Amérique du Nord, de l’Europe et du nord de l’Asie.

L’éclipse commencera au lever du soleil dans le nord de l’Ontario, au Canada, sur le côté nord du lac Supérieur, tandis que l’éclipse complète commencera à 5 h 49 HAE le jeudi 10 juin. Sur une période totale de 100 minutes, les observateurs au Canada peut voir l’anneau de feu pendant une brève période de 3 minutes et 51 secondes.

Au Groenland, le phénomène sera visible lorsqu’il atteindra son apogée à 12 heures, heure locale. De là, l’éclipse sera vue au pôle Nord et plus tard en Sibérie.

Pour assister à l’incroyable phénomène, il faut porter un équipement spécial de protection des yeux. Regarder directement le soleil pendant une éclipse peut présenter un grave danger pour les yeux. Il est conseillé de porter des lunettes spéciales telles que des lunettes d’éclipse solaire, du verre de soudeur ou une caméra à sténopé pour voir le trajet de l’éclipse.

Il existe quatre types d’éclipse solaire qui se produisent deux fois par an. Il s’agit d’éclipse solaire totale, annulaire, partielle et hybride. Selon WRAL.com, la prochaine éclipse solaire se produira le 4 décembre de l’année, tandis que l’éclipse annulaire de « l’anneau de feu » ne se produira pas avant le 14 octobre 2023.

