L’éclipse solaire laisse la Bay Area en admiration. Et aussi déçu.

Découragés par la morosité, des milliers d’habitants de la Bay Area se sont rassemblés en soirée tôt samedi matin pour contempler le ciel couvert.

Puis deux invités d’honneur ont fait une brève apparition surprise : le soleil et la lune.

De San José à Danville et San Rafael, des acclamations ont éclaté lorsque le ciel s’est éclairé, puis s’est estompé, alors que la lune se glissait sur la surface du soleil, le réduisant à un simple croissant.

« Je le vois! » » ont crié des enfants lors d’un événement festif à Palo Alto parrainé par l’Institut Kavli d’astrophysique et de cosmologie des particules de Stanford, en tenant des lunettes de protection sur leur visage.

Puis la vue magnifique a disparu.

Pendant la majeure partie de « l’éclipse annulaire », la météo était capricieuse, ne coopérant que par intermittence le long d’une grande partie de son trajet dans la Bay Area. Les nuages ​​se sont ouverts pour permettre un pic rapide, puis se sont refermés.

San Francisco a eu moins de chance. « Certains de mes plus beaux travaux », s’est vanté @KarlTheFog sur Twitter.

Certains de mes plus beaux travaux 💅🏼 https://t.co/bGvEgjEghB – Karl le brouillard (@KarlTheFog) 14 octobre 2023

« Le temps était couvert, comme d’habitude. Essayer de faire de l’astronomie à San Francisco vous apprend à développer une attitude zen », a déclaré Bing Quock du planétarium Morrison de l’Académie des sciences de Californie, qui a installé de grands téléviseurs à écran plasma sur une terrasse extérieure pour des visionnements en streaming de la NASA et d’autres endroits. .

« Vous espérez le meilleur, mais vous acceptez tout ce qui arrive », a-t-il déclaré.

Le soleil était également masqué sur le lac Tahoe.

En dehors de la route de la « totalité », on nous avait promis seulement une vue partielle, au mieux.

Et ce n’est pas une éclipse totale, comme en 2017. On l’appelle une éclipse solaire annulaire car elle crée un anneau brillant, ou anneau, de lumière solaire. Cela se produit parce que la Lune est trop éloignée pour recouvrir entièrement le disque solaire.

Pour arriver à Stanford à temps pour gérer un télescope à hydrogène, Creighton Vonn, 14 ans, de la San Jose Astronomy School Association, s’est réveillé à 6 heures du matin. L’événement comprenait également des télescopes solaires à lumière blanche, des observateurs solaires, des jumelles solaires et des stations éducatives qui expliquaient : l’énergie solaire. physique, optique et système solaire.

Les nuages ​​étaient trop denses pour faire fondre les « s’mores solaires » au chocolat. Mais les jeunes ont appris à expérimenter avec des billes sensibles aux UV et ont construit leurs propres appareils photo à sténopé.

Eugène, l’une des premières villes sur la bande étroite de la « totalité », était nuageuse. Ukiah aussi. Au lieu de contempler le soleil, les foules ont célébré la Pumpkinfest avec des tartes aux patates douces et du Low Gap Bourbon local.

La météo était plus coopérative sur une grande partie du reste de la trajectoire directe de l’éclipse vers le Texas.

Dans le haut désert à l’extérieur de la ville de Cedarville dans le comté de Modoc, à la lisière des montagnes Warner, à seulement huit miles de la frontière du Nevada, Michael Sykes, ancien résident de Marin Country, a installé une chaise dans l’armoise – et a été impressionné.

« Je n’aurais pas pu lui demander une plus belle expérience », a-t-il déclaré. « Les nuages ​​se sont déplacés très rapidement et ont rendu le tout encore plus intéressant. »

En quittant les États-Unis, l’éclipse a traversé le golfe du Mexique jusqu’en Amérique centrale, où le ciel était dégagé.

Le long des plages bondées du sud des Caraïbes du Costa Rica, sous la trajectoire directe de l’éclipse, l’ancien rédacteur en chef de Mercury News, Karl Kahler, a déclaré : « Au début, vous pouviez voir la lune faire une petite entaille dans le coin supérieur droit du soleil. Bientôt, cela ressemblait à un croissant de lune. À 12h03, la couverture était presque totale, avec juste le « cercle de feu » visible autour de la lune.