PORTLAND, Oregon –

Une éclipse solaire partielle du Soleil, première étape d’une rare éclipse de type « anneau de feu » qui devrait traverser les Amériques, a commencé à apparaître samedi matin.

La diffusion en direct du phénomène par la NASA a montré que la Lune commençait à couvrir le soleil à Eugene, dans l’Oregon, à 8 h 08, heure locale.

Pour les petites villes situées le long de son chemin étroit, il y avait un mélange d’excitation, d’inquiétudes concernant la météo et de craintes d’être submergées par les visiteurs affluant pour voir l’événement céleste, également appelé éclipse solaire annulaire. Les nuages ​​et le brouillard menaçaient de masquer la vue de l’éclipse dans certains États de l’Ouest, notamment la Californie et l’Oregon.

Les membres de la foule au Centre scientifique Eugene à Eugene souhaitaient désespérément que les nuages ​​à l’horizon se dissipent. Des dizaines de personnes ont installé des télescopes et des caméras dotées de filtres spéciaux dans l’espoir de capturer l’événement céleste.

Shuumei Kodama, 11 ans, s’est réveillé à 4h30 du matin pour faire le trajet depuis Portland, Oregon, avec son père. Lunettes Eclipse à la main, il explique qu’il est obsédé par l’espace depuis l’âge de 5 ans.

« Cela semble être l’une des choses les plus cool dont j’ai jamais entendu parler », a-t-il déclaré à propos de l’éclipse annulaire. « Je veux voir un jour tous les types d’éclipses possibles. C’est mon objectif. »

Contrairement à une éclipse totale de Soleil, la Lune ne recouvre pas complètement le soleil lors d’une éclipse en anneau de feu. Lorsque la Lune s’aligne entre la Terre et le Soleil, elle laisse une bordure lumineuse et flamboyante.

Le parcours de samedi : l’Oregon, le Nevada, l’Utah, le Nouveau-Mexique et le Texas aux États-Unis, avec une partie de la Californie, de l’Arizona et du Colorado. Suivant : la péninsule du Yucatan au Mexique, le Belize, le Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama, la Colombie et le Brésil. Une grande partie du reste de l’hémisphère occidental subit une éclipse partielle.

L’événement céleste a amené des observateurs d’éclipse de partout aux États-Unis dans des coins reculés du pays pour tenter d’obtenir la meilleure vue possible. Dans le parc national de Bryce Canyon, dans le sud de l’Utah, de minuscules lumières pouvaient être vues le long d’un sentier bien connu qui serpente à travers une vallée de cheminées de fées aux roches rouges alors que les passionnés d’éclipse parcouraient le sentier avant le lever du soleil pour repérer leur endroit préféré.

« Je pense simplement que c’est l’une de ces choses qui nous unit tous », a déclaré John Edwards, un développeur de médicaments contre le cancer qui a voyagé seul à travers le pays pour tenter d’observer l’éclipse depuis Bryce Canyon. « Je pense simplement que c’est le fait de voir ces expériences uniques qui se produisent rarement qui m’a amené ici. C’est aussi rare que possible. »

Tout voir dépend d’un ciel dégagé : une partie du trajet américain pourrait voir des nuages. La NASA et d’autres groupes prévoyaient de le diffuser en direct.

Des dizaines de milliers de personnes ont reçu un double traitement à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, où l’éclipse a coïncidé avec une fête internationale de montgolfières qui attire près de 100 000 spectateurs pour des ascensions massives tôt le matin de centaines de montgolfières colorées. Les organisateurs ont distribué 80 000 paires de lunettes samedi matin.

Allan Hahn d’Aurora, Colorado, participe au festival depuis 34 ans, d’abord en tant que membre d’équipage, puis en tant que pilote de ballon agréé. Son ballon, Heaven Bound Too, était l’un des 72 sélectionnés pour une performance spéciale de « lueur » alors que le ciel s’assombrit pendant l’éclipse, où les pilotes utilisent leurs brûleurs au propane pour éclairer leurs ballons sur le terrain.

« C’est très excitant d’être ici et de voir la convergence de notre amour du vol avec quelque chose de très naturel comme une éclipse », a-t-il déclaré.

Les téléspectateurs de la côte Est étaient prêts à voir moins de l’événement – près d’un quart d’éclipse vers midi dans certaines régions, comme à New York – mais étaient néanmoins prêts à observer le ciel. Dans le Maine, les téléspectateurs s’attendaient à ne voir qu’environ 12 % du soleil couvert, mais le télescope Clark, situé sur le terrain du Versant Power Astronomy Center de l’Université du Maine, était ouvert au public.

Le planétarium vendait samedi des lunettes de sécurité pour 2 dollars américains pour encourager une visualisation en toute sécurité, a déclaré Shawn Laatsch, directeur du Versant Power Astronomy et du Planétarium Maynard Jordan.

« Lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil, elle projette son ombre sur notre planète », a expliqué Laatsch. « Dans un sens très réel, les éclipses solaires se produisent « à l’ombre » de la lune. »

Le désert colombien de Tatacoa accueillait des astronomes aidant un groupe de personnes malvoyantes à découvrir l’éclipse à travers des cartes en relief et les changements de température alors que la lune masquait le soleil.

Au Planétarium de Cancún, les jeunes visiteurs ont construit des projecteurs en forme de boîte pour visualiser indirectement et en toute sécurité le cercle de feu. Les anciens Mayas – qui appelaient les éclipses « soleil brisé » – utilisaient peut-être du verre volcanique sombre pour protéger leurs yeux, a déclaré l’archéologue Arturo Montero de l’Université Tepeyac de Mexico.

Les villes et les parcs nationaux du chemin se préparent à accueillir une foule immense. Les autorités du comté de Klamath, dans l’Oregon, ont exhorté les habitants à faire des provisions et à remplir leurs réservoirs d’essence au cas où la circulation refluerait sur ses autoroutes à deux voies. Bryce Canyon, dans l’Utah, s’attend à ce que samedi soit la journée la plus chargée de l’année pour le parc, a déclaré le porte-parole Peter Densmore. Le parc national brésilien Pedra da Boca, connu pour ses affleurements rocheux propices à l’escalade et à la descente en rappel, attendait également du monde.

L’éclipse entière – à partir du moment où la lune commence à obscurcir le soleil jusqu’à ce qu’elle revienne à la normale – dure de deux heures et demie à trois heures à un endroit donné. La partie cercle de feu dure de trois à cinq minutes, selon le lieu.

En avril prochain, une éclipse totale de Soleil sillonnera les États-Unis dans la direction opposée. Celui-ci débutera au Mexique et ira du Texas à la Nouvelle-Angleterre avant de se terminer dans l’est du Canada.

La prochaine éclipse en anneau de feu aura lieu en octobre de l’année prochaine, à l’extrémité sud de l’Amérique du Sud. L’Antarctique en aura un en 2026. Il faudra attendre 2039 avant qu’un autre anneau de feu soit visible aux États-Unis, et l’Alaska sera le seul État sur sa trajectoire directe.



