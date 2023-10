Pour les petites villes situées le long de son chemin étroit, il y avait un mélange d’excitation, d’inquiétudes concernant la météo et de craintes d’être submergées par les visiteurs affluant pour voir l’événement céleste, également appelé éclipse solaire annulaire. Les nuages ​​et le brouillard menaçaient de masquer la vue de l’éclipse dans certains États de l’Ouest, notamment la Californie et l’Oregon.

« Cela semble être l’une des choses les plus cool dont j’ai jamais entendu parler », a-t-il déclaré à propos de l’éclipse annulaire. «Je veux voir un jour tous les types d’éclipses possibles. C’est mon but. »

Contrairement à un éclipse solaire totale , la lune ne recouvre pas complètement le soleil lors d’une éclipse en anneau de feu. Lorsque la Lune s’aligne entre la Terre et le Soleil, elle laisse une bordure lumineuse et flamboyante.

Le parcours de samedi : l’Oregon, le Nevada, l’Utah, le Nouveau-Mexique et le Texas aux États-Unis, avec une partie de la Californie, de l’Arizona et du Colorado. Suivant : la péninsule du Yucatan au Mexique, le Belize, le Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica, le Panama, la Colombie et le Brésil. Une grande partie du reste de l’hémisphère occidental subit une éclipse partielle.

Les villes et les parcs nationaux du chemin se préparent à accueillir une foule immense. Les autorités du comté de Klamath, dans l’Oregon, ont exhorté les habitants à faire des provisions et à remplir leurs réservoirs d’essence au cas où la circulation refluerait sur ses autoroutes à deux voies. Bryce Canyon, dans l’Utah, s’attend à ce que samedi soit la journée la plus chargée de l’année pour le parc, a déclaré le porte-parole Peter Densmore. Le parc national brésilien Pedra da Boca, connu pour ses affleurements rocheux propices à l’escalade et à la descente en rappel, attendait également du monde.